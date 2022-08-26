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Yozgat'ta 643 dairelik TOKİ konutları eylül ayında sahiplerine teslim edilecek

AA

Yozgat'ta 643 dairelik TOKİ konutları eylül ayında sahiplerine teslim edilecek

YOZGAT (AA) - AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, inşaatı tamamlanan 643 dairelik TOKİ konutlarının eylül ayı içerisinde sahiplerine teslim edileceğini söyledi.

TOKİ konutlarında incelemede bulunan ve müteahhit firma yetkililerinden bilgi alan Başer, AA muhabirine, AK Parti iktidarıyla Yozgat'ın dört bir köşesinin modern TOKİ konutlarıyla donatıldığını belirtti.

Başer, Yozgat merkez ve ilçelerinde çok sayıda TOKİ konutunun yapıldığını, vatandaşa teslim edildiğini ifade ederek, "Kent merkezi Mutafoğlu Mahallesi 2. mıntıkada içerisinde sosyal donatıları, ticaret merkezi, cami ve okulun yer aldığı 451'i 2+1 konut, 192'si de 3+1 olmak üzere 643 konutun inşaatı tamamlandı. Yol ve çevre düzenlemesinde de sona gelindi. İnşallah konutlarımız eylül ayı içerisinde sahiplerine teslim edilecek. İnşaatı süren okulumuz da 2023-2024 eğitim öğretim yılında hizmete açılacak. İlimize ve konut sahibi vatandaşlarımıza hayırlı olsun." dedi.

E-88 karayolunda konutlara geçişi sağlamak için kavşak planlandığını aktaran Başer, "Karayolları Genel Müdürümüz ile görüştük, inşallah yakın zamanda da burada bir kavşak çalışması başlayacak. TOKİ yaptığı konutlarla ilimizin yapılaşmasına büyük katkı sunmaktadır, bundan sonra da sunacaktır. Bu konutların yapılmasında her zaman Yozgat'ımıza büyük destek veren başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

İncelemede Başer'e Belediye Başkan Yardımcısı Serdar Açıkgöz, AK Parti Yozgat İl Başkan Yardımcısı Ahmet Nuri Özel, AK Parti Yozgat Merkez İlçe Başkanı Ahmet Gökhan eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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