Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığından "kadını bıçaklayan koca salıverildi" iddiasına yalanlama

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığından "kadını bıçaklayan koca salıverildi" iddiasına yalanlama

AA

Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığından "kadını bıçaklayan koca salıverildi" iddiasına yalanlama

YOZGAT (AA) - Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada yer alan "kadını bıçaklayan koca serbest bırakıldı" iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, sosyal medyadaki iddialara ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"13 Ağustos 2022'de müşteki E.B.M. ile eski eşi şüpheli B.G.B. arasında 2 yaşındaki çocuklarının velayeti ve görüşmesi kapsamında aralarında çıkan anlaşmazlık sonucu zanlı B.G.B'nin müşteki ve halasını bıçaklamasıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımızca B.G.B. ile olay yerinde bulunan babası İ.B. hakkında derhal soruşturma işlemlerine başlanılmıştır. Şüpheli B.G.B. aynı gün gözaltına alınmış, tutuklanması istemiyle 14 Ağustos 2022'de çıkarıldığı Yozgat Sulh Ceza Hakimliğince 'boşandığı eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs suçundan' tutuklanmış, halen Yozgat T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunmaktadır. Müşteki poliklinik servisindeki bir günlük tedavisinin ardından taburcu edilmiş, soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürülmektedir. Sosyal medya mecralarındaki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır."

Yozgat'ta 13 Ağustos'ta B.G.B. (34), Aşağı Çatak Mahallesi Ali Efendi Camisi avlusunda tartıştığı eski eşi bir çocuk annesi E.B.M. (21) ve halası H.D'yi (53) bıçakla yaralamıştı. Gözaltına alınan B.G.B. tutuklanmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yozgat'ta 643 dairelik TOKİ konutları eylül ayında sahiplerine teslim edilecek
YEREL HABERLER Yozgat'ta 643 dairelik TOKİ konutları eylül ayında ...
Türk Kızılay Sorgun Şubesi aşure dağıttı
YEREL HABERLER Türk Kızılay Sorgun Şubesi aşure dağıttı
Yozgat'ta KKKA hastalığı şüphesi olan kişi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Yozgat'ta KKKA hastalığı şüphesi olan kişi hayatını ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.