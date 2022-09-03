Sorgun Belediyesi 642 bin 798 metrekare asfalt çalışması yaptı

YOZGAT (AA) - Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, göreve başladığı günden bu yana 642 bin 798 metrekare asfalt yaptıklarını söyledi.

Ekinci, gazetecilere, ilçe genelinde hem altyapı hem üstyapı çalışmalarını eş zamanlı yürüterek ihtiyaca yönelik hizmetler verdiklerini belirtti.

Altyapıda olduğu kadar üstyapıda da önemli yatırımlar yaptıklarını anlatan Ekinci, "Sorgun'un 14 mahallesinin tamamında konforlu ve güvenli bir ulaşım imkanı sağlamak için belirlenen plan doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sürekli gelişen ve genişleyen ilçemizde birçok mahallede imara uygun yol açma ve yeni yol yapım çalışmalarımız devam etmektedir. İlçenin en önemli altyapı sorununu çözüme kavuşturduk." dedi.

Ekinci, bu yıl Karşıyaka, Aydınlıkevler, Güzelyurt, Bedirbaba, Yazlak, Bahçelievler, Çay, Agahefendi, Yeşilöz, Ahmetefendi, Osmançavuş mahallelerinde önemli yol çalışmaları ve asfalt serimi yaptıklarını ifade ederek, "İçerisinde bulunduğumuz hava ve iklim şartlarına baktığımızda asfalt serimi için en uygun zaman dilimi olan yaz dönemini çok verimli geçiriyoruz. Ekiplerimiz, ulaşım noktasında herhangi bir olumsuzluğa geçit vermemek için gece gündüz demeden çalışıyor. Bizler de çalışmaları adım adım takip ediyoruz." diye konuştu.

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