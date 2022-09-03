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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

UNESCO gönüllüleri, Sarıkaya Roma Hamamı'nda temizlik çalışması yaptı

AA

UNESCO gönüllüleri, Sarıkaya Roma Hamamı'nda temizlik çalışması yaptı

YOZGAT (AA) - UNESCO Dünya Mirası Gönüllüleri Programı kapsamında çeşitli ülkelerden Yozgat'a gelen gönüllüler, Sarıkaya ilçesindeki tarihi Roma Hamamı'nda çevre düzenlemesi ve temizlik çalışması gerçekleştirdi.

2018 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan ve "Kral Kızı" adıyla bilinen Basilica Therma Roma Hamamı'nda çevre düzenleme çalışmaları devam ederken, hamamın kalıcı listeye alınması için de çeşitli etkinlikler yapılıyor.

Bu kapsamda Fransa, İsveç, Pakistan, Mali, Mısır ve Türkiye'den UNESCO gönüllüsü 15 kişi, Roma Hamamı etrafındaki çevre düzenlemesi ve temizlik çalışmalarına destek verdi.

Yozgat Valisi Ziya Polat, 15 günlük program kapsamında çeşitli gezi ve etkinliklere katılan gönüllülere sertifika takdim etti.

Polat, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, yıllar sonra tarihi hamama dokunmanın mutluğunu yaşadıklarını söyledi.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan Roma Hamamı'na ziyarete gelenlerin rahatça gezebileceği yürüyüş yolları, karşılama ofisi, satışı yolları için çalışma başlatıldığını belirten Polat, "Burası sadece Sarıkaya'nın değil, Yozgat'ın ve Türkiye'nin markası. Bu markayı daha iyi tanıtmak için de projeler yapılıyor. Projeler, kalıcı listeye alınmak için yapılacak başvuru dosyasında bize güç verecek. Onlardan birisi de yapılan çevre düzenlemesi." dedi.

Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel de Yozgat Valiliği, ORAN Kalkınma Ajansı ve Sarıkaya Belediyesi ile ortaklaşa yürütülen proje kapsamında 15 gönüllünün 15 gün ilçede kaldıklarını ifade etti.

Gönüllüler Alan Koordinatörü Murat Tarık Şener ise "Amacımız Roma Hamamı'nın tanıtılmasında yardımcı olmak, farkındalık oluşturmak. Program kapsamında hamamdaki yürüyüş alanlarının temizliğine katkıda bulunduk, buraları toparladık ve düzenledik." diye konuştu.

Gönüllülerden Abdullah Gül Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğrencisi Sena Karacabey de çeşitli ülkelerden gelen gönüllülerle Roma Hamamı'nda çalıştıklarını anlattı.


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