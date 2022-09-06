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Yozgat merkezli uyuşturucu operasyonunda yakalanan 32 zanlıdan 13'ü tutuklandı

AA

Yozgat merkezli uyuşturucu operasyonunda yakalanan 32 zanlıdan 13'ü tutuklandı

YOZGAT (AA) - Yozgat merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 32 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Yozgat merkezli Ankara ve Kırşehir'de uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapan, uyuşturucu madde kullananlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 32 zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 18'i cumhuriyet savcılığınca haklarında "uyuşturucu kullanmak" suçundan işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.

"Uyuşturucu madde imalatı ve ticareti" suçundan mahkemeye sevk edilen 13 zanlı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildi.

Yozgat Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 1 Eylül'de uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapan, uyuşturucu madde kullananlara yönelik özel harekat polisi ve helikopter destekli operasyonda 32 şüpheli gözaltına alınmış, zanlıların ev ve üst aramalarında çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, ruhsatsız tabanca, 9 av tüfeği, 4 kurusıkı tabanca, 24 bin 220 lira ile uyuşturucu madde imalatı ve içiminde kullanılan malzemeler ele geçirilmişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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