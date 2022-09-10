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Adalet Bakanı Bozdağ, Yozgat Şehit Aileleri ve Gaziler Derneğini ziyaret etti:

AA

Adalet Bakanı Bozdağ, Yozgat Şehit Aileleri ve Gaziler Derneğini ziyaret etti:

YOZGAT (AA) - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Şehitlerimiz bu ülkenin manevi ordusudur, görünmez ordusudur. Şehitlerimizin döktüğü kanlar, gazilerimizin akıttığı kanlar bu ülkenin esasında yırtılmaz ve ele geçirilemez tapusunu oluşturmaktadır." dedi.

Bakan Bozdağ, Yozgat Şehit Aileleri ve Gaziler Derneğine yaptığı ziyarette konuştu.

Yozgat'ta bir dizi program için bulunduğunu belirten Bozdağ, şehitlerin kendilerine emaneti olan yakınları ve gazilerle birlikte olmayı, onların temsilcileriyle bir araya gelmeyi arzu ettiklerini ifade etti. Yozgat'tan bu vatanın kurtuluşu için, kurtuluş mücadelesi yıllarından bugüne kadar terörle mücadele dahil her türlü mücadelede gözünü kırpmadan şehadete koşan tüm şehitleri bir kez daha rahmet, minnet ve duayla yad ettiğini aktaran Bakan Bozdağ, şunları söyledi:

"Rabb'im makamlarını ali eylesin, bizleri şehitlerimize layık evlatlar eylesin. Onların izinden gitmeyi bizlere de nasip etsin diye dua ediyorum. Gazilerimize sıhhatli uzun ömürler diliyorum. Tabii ağustos ayını yeni tamamladık. Ağustos ayı zaferler ayı. Bir yandan 26 Ağustos, bir yandan 30 Ağustos, bir yandan Büyük Taarruz, bir yandan Sakarya Meydan Muharebesi, adeta Türk'ün tarihe damga vurduğu zaferden zafere koştuğu bir büyük ayı geride bıraktık. Bu vesileyle bu toprakları bize kıyamete kadar yurt olarak emanet eden Malazgirt'te Sultan Alparslan ve onunla beraber şehadete koşan şehitlerimizi o günden bugüne Anadolu'nun dört bir yanında, dünyanın dört bir yanında nizam-ı alem için ve bu millet için mücadele ederken şehit olan tüm şehitlerimize ayrı ayrı rahmet diliyorum."

Bozdağ, Kurtuluş Savaşı'nın aynı zamanda ağustos ve eylüle de damgasını vurduğunu dile getirerek şunları kaydetti:

"Bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Kurtuluş Mücadelesi sırasında şehadete giden bütün şehit ve daha sonra rahmete kavuşan gazilerimizi ayrı ayrı rahmetle, minnetle, dua ile yad ediyorum. Şehitler ölmez vatan bölünmez diyoruz ve toprağın her bir karışının şehit kanlarıyla sulandığına biz yürekten inananlardanız. 'Şüheda fışkıracak, toprağı sıksan şüheda' esasında 'Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı, düşün altında binlerce kefensiz yatanı' ve daha nice şairimizin mısralarında bu ülkenin her karış toprağının esasında şehitlerin kanıyla sulandığını gösteriyor. Şehitlerimiz bu ülkenin manevi ordusudur, görünmez ordusudur. Şehitlerimizin döktüğü kanlar, gazilerimizin akıttığı kanlar bu ülkenin esasında yırtılmaz ve ele geçirilemez tapusunu oluşturmaktadır. Bu ülkenin bize ait olduğunu ve bizim olduğunu dünyaya ilan etmektedir. O yüzden tüm şehitlerimize, onların torunları, evlatları olarak hepimiz şükran borçluyuz.

Hükümet olarak şehitlerimizin uğruna şehadete koştuğu değerleri ayakta tutmak, onları yaşatmak ve onlar uğruna gerektiğinde onlar gibi şehadete koşmak için var gücümüzle çalışıyoruz. İnşallah Türk milleti ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti şehitlerimizin ve gazilerimizin emanet ettiği bu aziz toprakları, bu ay yıldızlı bayrağı, bu büyük devleti, kıyamete kadar korumaya, yaşatmaya bütün güçleriyle çalışmaya devam edeceklerdir. Ben bu vesileyle sadece Yozgat'taki şehitlerimizin yakınları ve gazilerimizi değil, bütün ülkedeki şehit yakınlarımızı ve gazilerimizin hepsine şükranlarımızı sunuyorum. Çünkü hepsine bizim şükran borcumuz vardır. Allah onlardan razı olsun diyorum."

Yozgat Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Gökay Açıkgöz de Bakan Bozdağ'a ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Ziyarette, Yozgat Valisi Ziya Polat, Belediye Başkanı Celal Köse, Cumhuriyet Başsavcısı Recep Sevgili, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Başer, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, İl Müftüsü Ali Gülden ile gazi ve şehit yakınları da yer aldı.

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