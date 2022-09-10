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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Yozgat'ta konuştu: (1)

AA

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Yozgat'ta konuştu: (1)

YOZGAT (AA) - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlamalarında kullandığı ifadeleri eleştirerek, "Türk milleti kendi ecdadına saygı duyanlarla, onları ihanetle suçlayanları birbirinden ayıracak. Memleketini işgal edenleri kötüleyecek bir cümle kurmayanlarla ecdadını kötüleyen nice cümleler kuranları bu millet vicdan terazisinde tartacak, bir kez daha mahkum edecektir." dedi.

Yozgat Belediyesinin temel atma ve toplu açılış töreninde konuşan Bozdağ, AK Parti iktidarının Yozgat'a yaptığı yatırımlardan bahsederek, belediye tarafından temeli atılan ve açılışı yapılan hizmetlerin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Bozdağ, Soyer'in İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlamalarında kullandığı ifadeleri eleştirerek, şunları kaydetti:

"Açıklamasında ecdadımıza saygısızlık yapan, onlara hakaret eden bir dil kullandı. İzmir'i ve ülkemizin önemli bir kısmını işgal eden 'Yunan mezalimi' diye kayıtlara geçen nice zulme imza atan Yunan'a dair tek bir cümle dahi kurmuyor. Ben buradan sormak istiyorum, aziz Türk milleti ecdadıyla kavgalı bir millet mi? Cumhuriyet dönemi de bizim ecdadımızdır, Osmanlı da bizim ecdadımızdır, Selçuklu da bizim ecdadımızdır. Bizim ecdadımızın tarihte ne kadar gittiğini tarih kitapları bile tam yazamıyor. Bilinen tarihe baktığınızda ordumuzun 2200 yıl gibi uzun bir kuruluş dönemini kutlayan bir Türkiye var. Eğer biz sadece dün meydana geldiysek binlerce yıllık ordumuzun kuruluşunu niye kutluyoruz? Malazgirt Zaferi'nin 951. yılını kutladık. Madem biz dün yoktuk, ecdadımız yoktu, niye 951. yılını kutluyoruz?"

Türkiye'nin tarihini, dönemlere göre bölüp tarihin bir dönemini kabul edip diğer dönemini reddetmenin, ecdadın bir kısmına saygı duyup öbür kısmını reddetmenin bu millete de bu tarihe de yapılmış en büyük kötülük olduğunu vurgulayan Bozdağ, şöyle devam etti:

"Anadolu topraklarını, inşallah kıyamete kadar yurt olarak bize emanet eden, kazanan Sultan Alparslan ve arkadaşlarıdır. Ondan sonra gelenler bu toprakları tahkim ederek, koruyarak bize emanet ettiler ve bu toprakları 20. yüzyılın başında işgalcilerden arındıran, onlardan kurtaran, onları denize döken, yeniden tartışmasız inşallah kıyamete kadar aziz Türk milletinin vatanı haline getiren Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarıdır. Burada Sultan Alparslan'dan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e kadar bütün büyüklerimizi, kahramanlarımızı, liderlerimizi, şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha rahmetle, minnetle yad ediyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk de bizimdir, Sultan Abdülhamid de bizimdir, Fatih de bizimdir, Yavuz da bizimdi, Ertuğrul Gazi de, Osman Gazi de, Sultan Alaeddin de, Sultan Alparslan da bizimdir. Bunların arasına kimse ayrım gayrım sokamaz."

"Kendi ecdadını ihanetle suçlayan bir evlat olabilir mi?" diye soran Bozdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz burada binlerce yıldır var olan bir milletiz. İnşallah kıyamete kadar da var olacak, hem bayrağımız hem devletimiz hem istiklalimiz hem birliğimiz ve dirliğimizle dimdik ayakta duracağız. Ecdadımızla hesaplaşma, onları kötüleme, onları milletin evlatlarının gözünde itibarsız hale getirmek isteyenler, uzun zaman bunun uğraşını verdiler. Kimi itibardan düşürebildiler? Hamdolsun hiçbirini itibardan düşüremediler. Bundan sonra da düşüremeyeceklerdir. Türk milleti kendi ecdadına saygı duyanlarla, onları ihanetle suçlayanları birbirinden ayıracak. Memleketini işgal edenleri kötüleyecek bir cümle kurmayanlarla ecdadını kötüleyen nice cümleler kuranları bu millet vicdan terazisinde tartacak, bir kez daha mahkum edecektir. Benim bundan hiç şüphem yoktur. Buradan Tunç Soyer'e ve onun gibi düşünen herkese bir kez daha söylüyorum. Bu milletin kendine de ecdadına da ne sizin ne sizin gibi düşünenlerin asla gücü yetmemiştir, bundan sonra da yetmeyecektir. Bu millet bunlara asla izin vermeyecektir."

- Metrobüs kazasında soruşturma başlatıldı

İstanbul Avcılar'da meydana gelen metrobüs kazasına da değinen Bozdağ, "Kazada pek çok vatandaşımız maalesef yaralandı. Yaralanan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum, acil şifalar diliyorum. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı da bu kazayla ilgili gerekli adli soruşturmayı başlattı ve soruşturma da devam ediyor. Konunun hem idari hem de adli yönden incelemesi devam etmektedir. Bu incelemeler sonucunda da ortaya çıkan sonuca göre elbette gereği neyse o da takdir edilecektir. Bundan da şüphemiz yoktur." ifadelerini kullandı.

(Sürecek)

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