Yozgat'ta yağlık ayçiçeği ekim alanı 130 bin dekara yükseldi

Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı yapacak!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

YOZGAT (AA) - ÖMER ERTUĞRUL - Tarım ve Orman Bakanlığı ile Yozgat İl Özel İdaresinin tohum desteğiyle ayçiçeği ekim alanını geçen yıla göre katbekat artıran Yozgat çiftçisi, hasada başladı.

Türkiye'de yeşil mercimek üretiminde birinci, nohutta ikinci, şeker pancarı ve buğday üretiminde ilk 10'da yer alan Yozgat, ayçiçeği ekiminde de söz sahibi olmak istiyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Tanju Özkaya, kentin, tarımda önemli potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Hububat, mercimek ve nohutta hasadın tamamlandığını belirten Özkaya, "Yağlık ayçiçeği hasadı başladı. Yağlık ayçiçeği ekimi için Bakanlığımız ve yerelde İl Özel İdaresiyle yüzde 75 hibe destekli tohum dağıttık. Geçen yıl 28 bin 700 dekar olan ekilişimiz, bu yıl hibe destekli tohumla 130 bin dekara ulaştı." dedi.

- "Sulu arazide dekara 300-350 kilogram verim aldık"

Özkaya, hasadın başladığı Yerköy ilçesine bağlı Göçerli köyünde verimin gayet güzel olduğunu dile getirerek, "Verim, sulu arazi ve kıraçta farklı oluyor ama il genelinde 15 bin ton rekolte bekliyoruz. Burası tohum desteği verip, ekim yaptırdığımız alan. Sulu arazi diyebileceğimiz bir yerde hasat yaptık, burada dekara yaklaşık 300-350 kilogram verim aldık." diye konuştu.

Göçerli köyü çiftçilerinden Ahmet Öğren de Tarım ve Orman Bakanlığından yüzde 75 hibe destekli tohumla 52 dekarda ekim yaptığını anlattı.

Verimin iyi olduğunu belirten Öğren, "Devletimizin vermiş olduğu destekle ilk defa ayçiçeği ektim. Verim iyi olur, fiyat da iyi olursa ekmeye devam edeceğiz inşallah. Fiyat belli değil, devletimiz Allah'ın izniyle güzel bir fiyat verirse seneye de ekeriz. Komşuları da teşvik ederiz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.