Yozgat'ta yağlık ayçiçeği ekim alanı 130 bin dekara yükseldi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yozgat'ta yağlık ayçiçeği ekim alanı 130 bin dekara yükseldi

AA

Yozgat'ta yağlık ayçiçeği ekim alanı 130 bin dekara yükseldi

YOZGAT (AA) - ÖMER ERTUĞRUL - Tarım ve Orman Bakanlığı ile Yozgat İl Özel İdaresinin tohum desteğiyle ayçiçeği ekim alanını geçen yıla göre katbekat artıran Yozgat çiftçisi, hasada başladı.

Türkiye'de yeşil mercimek üretiminde birinci, nohutta ikinci, şeker pancarı ve buğday üretiminde ilk 10'da yer alan Yozgat, ayçiçeği ekiminde de söz sahibi olmak istiyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Tanju Özkaya, kentin, tarımda önemli potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Hububat, mercimek ve nohutta hasadın tamamlandığını belirten Özkaya, "Yağlık ayçiçeği hasadı başladı. Yağlık ayçiçeği ekimi için Bakanlığımız ve yerelde İl Özel İdaresiyle yüzde 75 hibe destekli tohum dağıttık. Geçen yıl 28 bin 700 dekar olan ekilişimiz, bu yıl hibe destekli tohumla 130 bin dekara ulaştı." dedi.

- "Sulu arazide dekara 300-350 kilogram verim aldık"

Özkaya, hasadın başladığı Yerköy ilçesine bağlı Göçerli köyünde verimin gayet güzel olduğunu dile getirerek, "Verim, sulu arazi ve kıraçta farklı oluyor ama il genelinde 15 bin ton rekolte bekliyoruz. Burası tohum desteği verip, ekim yaptırdığımız alan. Sulu arazi diyebileceğimiz bir yerde hasat yaptık, burada dekara yaklaşık 300-350 kilogram verim aldık." diye konuştu.

Göçerli köyü çiftçilerinden Ahmet Öğren de Tarım ve Orman Bakanlığından yüzde 75 hibe destekli tohumla 52 dekarda ekim yaptığını anlattı.

Verimin iyi olduğunu belirten Öğren, "Devletimizin vermiş olduğu destekle ilk defa ayçiçeği ektim. Verim iyi olur, fiyat da iyi olursa ekmeye devam edeceğiz inşallah. Fiyat belli değil, devletimiz Allah'ın izniyle güzel bir fiyat verirse seneye de ekeriz. Komşuları da teşvik ederiz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yozgat'ta Doğu Ekspresi'nin vagonu raydan çıktı
YEREL HABERLER Yozgat'ta Doğu Ekspresi'nin vagonu raydan çıktı
Ankara-Kayseri demir yolu yeniden ulaşıma açıldı
YEREL HABERLER Ankara-Kayseri demir yolu yeniden ulaşıma açıldı
Doğu Ekspresi'nin vagonu Yozgat'ta raydan çıktı, Ankara-Kayseri demir yolu ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Doğu Ekspresi'nin vagonu Yozgat'ta raydan çıktı, ...
Bakan Bozdağ: Türkiye'ye 2023'te 7'li koalisyonu vaat ediyorlar
YEREL HABERLER Bakan Bozdağ: Türkiye'ye 2023'te 7'li koalisyonu vaat ...
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Yozgat'ta konuştu: (2)
YEREL HABERLER Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Yozgat'ta konuştu: (2)
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Yozgat'ta konuştu: (1)
YEREL HABERLER Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Yozgat'ta konuştu: (1)
Adalet Bakanı Bozdağ, Yozgat Şehit Aileleri ve Gaziler Derneğini ziyaret etti:
YEREL HABERLER Adalet Bakanı Bozdağ, Yozgat Şehit Aileleri ve ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.