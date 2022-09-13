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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yozgat'ta AFAD yerel destek ekibi tanıtıldı

AA

Yozgat'ta AFAD yerel destek ekibi tanıtıldı

YOZGAT (AA) - Yozgat'ta 150 kişiden oluşturulan AFAD yerel destek ekibi, toplantıda tanıtıldı.

Valilik Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan Vali Ziya Polat, acil dunum ve afetlerde "Nerede bu devlet" anlayışından "Allah devletimize zeval vermesin" anlayışına geçildiğini belirterek, bunu sağlayan tüm devlet kurumlarına teşekkür etti.

AFAD Başkanlığı koordinesinde afetlere müdahalenin ne kadar hızlı yapıldığını memleketin hatta dünyanın neresinde olursa olsun meydana gelen afetlere Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin büyüklüğünü gösterdiğini belirten Polat, "Dünyaya açıldığımız gibi ülkemizde olan afetlere de en hızlı müdahalenin olduğunu görüyoruz. Bu tabi devletimizin gücünü yansıtıyor. Milletimizin gücüne yansıyor. Rabbim devletimize, milletimize zeval vermesin." dedi.

Polat, AFAD'ın illerde müdürlükleri ve resmi ekiplerinin bulunduğunu ifade ederek, "İllerde yerel destek ekipleri kurmasıyla ilgili İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu'nun talimatları vardı. İlimizde de bu ekip kuruldu. Ekiplerimiz hazır vaziyette bekliyor. Allah afet vermesin. Tabii afetlere hazırlıklı olmak zorundayız. Bunun için de tatbikatlar yapacağız." diye konuştu.

AFAD İl Müdürü Halil İbrahim İbiş de afet ve acil durumlarda hızlı ve etkin müdahale için ildeki kamu kurum ve kuruluşlarından gönüllü 150 kişilik AFAD yerel destek ekibi kurduklarını söyledi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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