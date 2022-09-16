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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırşehir'deki cinayet sanıkları baba ve oğula hapis cezası

AA

Kırşehir'deki cinayet sanıkları baba ve oğula hapis cezası

YOZGAT (AA) - Kırşehir'de 9 yıl önce işlenen ve 2 yıl önce aydınlatılan cinayetin sanıklarından babaya müebbet, oğluna ise 25 yıl hapis cezası verildi.

Yozgat Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına tutuklu sanıklar K.D, oğlu T.D. ile maktul M.D'nin oğlu Baki D. ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada, sanıklar cinayeti işlemediklerini belirterek beratını istedi.

Mahkeme heyeti "kasten öldürme" suçundan sanık K.D'yi müebbet, oğlu T. D'yi de 25 yıl hapisle cezalandırdı.

Duruşma sonrası müşteki avukatı Gözde Divrik, gazetecilere, 2013 yılında Çiçekdağı'nda işlenen bir cinayetin yedi sene boyunca faili meçhul olarak kaldığını, Kırşehir İl Jandarma Komutanlığının titiz çalışması neticesinde maktulün kimliğinin 2020 yılında tespit edilmesiyle kovuşturmanın başladığını söyledi.

Şüphelilerden maktulün kardeşi K.D. ve oğlu T.D'nin telaşa kapılarak dosyayı kapattırmak için sahte savcı ile anlaştığını iddia eden Divrik, "Savcıya 270 bin lira para ve telefon vermişlerdir. Tabii bunun neticesinde savcının sahte olduğu ortaya çıkmış ve bu olayda kendileri de dolandırılmıştır. Buradaki tek amaçları dosyayı kapattırmak ve suçtan kurtulmaktır." dedi.

Divrik, mevcut deliller neticesinde dosyada kararın çıktığını ifade ederek, "Sanıklardan K.D. ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırıldı, sonra takdiri indirim hakkı kullanılarak müebbet cezaya çevrildi. Sanıklardan müebbet hapis cezasına çarptırılan T.D'nin de takdir indirim hakkıyla cezası 25 yıla düşürülmüştür. Tabii ki verilen karara karşı istinaf kanun yoluna başvuracağız. Gerekli tüm işlemleri takip edeceğiz." diye konuştu.

Sanıkların öldürme amacının sadece para olduğunu aktaran Divrik, şunları kaydetti:

"Sanıklar, maktulün yurt dışından getirdiği yüklü miktardaki parayla kendilerine bir şirket kurmuş. Ankara'da servis işi yapmaktadır ve Ankara'da yüzlerce aile bu şahıslara yıllarca çocuklarına emanet etmiştir. O yüzden bu tarz insanların topluma tehlike arz ettiği için verilen ceza bizim için tatmin edici olmasa da en azından şu an içeride olmaları içimizi rahatlatmaktadır."

Maktulün oğlu Baki D. de katillerin amcası ve kuzeni olmasının kendileri bir daha yıktığını belirterek, babasının, amcası ve kuzenine zamanında çok yardım ettiğini ifade etti.

Baki D. cinayetin aydınlatılmasında büyük çaba gösteren Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teşekkür etti.

- Olay

Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesi İbikli köyü yakınlarında 17 Haziran 2013'te bulunan erkek cesedinin kimliği tespit edilememişti. 2020 yılında Baki D'nin babasının kaybolduğunu ihbar etmesi üzerine yapılan DNA testinden cesedin M.D'ye ait olduğu tespit edildi.

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda M.D'nin cinayet şüphelisi kardeşi K.D. ve oğlu T.D. gözaltına alınmıştı.


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