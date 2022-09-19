Yozgat protokolü, deprem simülasyon tırında 7,6 büyüklüğündeki sarsıntıyı deneyimledi

YOZGAT (AA) - Yozgat’ta Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) deprem simülasyonu tırını ziyaret eden protokol üyeleri, 7,6 büyüklüğündeki sarsıntıyı deneyimledi.

AFAD tarafından kente gönderilen ve deprem simülasyon tırında, deprem farkındalığı oluşturmak için vatandaşlara eğitim verilmeye başlandı.

Cumhuriyet Meydanı’ndaki simülasyon tırını ziyaret eden Vali Ziya Polat, MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, Belediye Başkanı Celal Köse, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Halil Başer ve daire müdürleri, AFAD uzmanlarından bilgi aldı.

İl protokolü, daha sonra 7,6 büyüklüğündeki depremi deneyimledi. Vali Polat ve beraberindekiler 45 saniye süren depremde, masaların yanına çömelerek sarsıntının geçmesini bekledi.

Polat, ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, verilen eğitimden dolayı AFAD ekiplerine teşekkür etti.

Dünyanın hiçbir yerinde deprem ve afet olmaması temennisinde bulunan Polat, "Devlet olarak, millet olarak afetlere hazırlıklı olmamız lazım. 1999 depremini yaşamış bir ailenin çocuğu olarak da söylüyorum. 'Nerede bu devlet' anlayışından 'şükürler olsun, Allah devletimize, milletimize zeval vermesin' anlayışına döndük. Her türlü afet anında devletimizin, tüm kurum ve kuruluşlarıyla, sivil toplum kuruluşlarıyla, afet anında olay yerine ne kadar hızlı ulaştığını hepimiz son yıllarda görüyoruz. Rabbim devletimize zeval vermesin." dedi.

Polat, deprem simülasyon tırının, farkındalık oluşturmak amacıyla bir hafta halkın deprem anını deneyimlemesini sağlayacağını sözlerine ekledi.

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