Yozgat İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yozgat İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı yapıldı

AA

Yozgat İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı yapıldı

YOZGAT (AA) - Yozgat İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı Vali Ziya Polat başkanlığında yapıldı.

Valilik Toplantı Salonu'nda yapılan toplantının ardındın kurul üyeleri futbol müsabakalarının yapılacağı Bozok Stadyumu dış sahada inceleme yaptı.

İnceleme sonrası Vali Polat, bu sezon Yozgat'ı Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) Yozgat Belediyesi Bozokspor ve Yozgatspor 1959 Futbol Kulübü olarak iki takımın temsil edeceğini söyledi.

Her iki takımında Yozgat takımı olduğunu, sorunsuz bir sezon geçirmek için çalıştıklarını belirten Polat, "İki takıma da başarılar diliyorum. Bu şehrin iki takımı da bizim takımımız. İki başkanımız duyarlı ve taraftarlarımıza da sahip çıkacaklarını biliyoruz. Kimseyi kutuplaştırmaya gerek yok. Emniyet tedbirleri yanında iki başkanımız duyarlı açıklamaları ile bir araya geldi. İlerleyen günlerde taraftar gruplarını da bir araya getireceğiz." dedi.

Polat, oynanacak maçlarda hiçbir vatandaşın en ufak bir zarar görmeden maçların atlatılması için emniyet tedbirleri yanında iki kulüp başkanının da duyarlı davranıp taraftarlarına ve şehre sahip çıkacağını vurgulayarak, "Hep beraber yiğitler şehri Yozgat’ın yiğit insanlarına yakışır bir şekilde maçımızı yapar, tekrar kol kola girer, Lise Caddesi'nde turumuzu atarız. Ligimizin tüm ilimize hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Yozgat Belediye Başkanı ve Yozgat Belediye Bozokspor Kulüp Başkanı Celal Köse de yeni sezonun ekimde başlayacağını ifade ederek, iki takıma da başarılar diledi.

Köse, iki takımın da Yozgat'ın takımı olduğunu, kardeşlik hukukuna dayalı maçların oynanacağını belirterek, kazasız belasız bir lig temennisinde bulunarak, "Hem makam itibariyle sorumluluğumuz hem de spor kulübü itibariyle sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Aramızı bozmaya çalışacaklar, fitne çıkartmaya çalışacaklar ama biz sorumluluğumuzun bilinci ile onları baskılayacağız. Şehrimizi germeden inşallah sezonun sonunda el birliği ile kutlayacağız." ifadelerini kullandı.

Yozgatspor 1959 FK Başkanı Kazım Arslan ise bu sezon BAL'da aynı grupta Yozgat merkezden 2 takımının mücadele edeceğini aktardı.

Arslan, "Ümit ediyorum, temenni ediyorum güzel bir sezon geçiririz ve Yozgat’ı nezaketine muhabbetine yakışır karşılaşmalar içerisinde herhangi bir tatsızlık olmadan sezonu tamamlarız. Taraftarlarımız Yozgat’ın insanı ben herhangi bir sorun yaşayacağımızı düşünmüyorum." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Devlet desteğiyle kurulan tesiste atık orman ürünleri ekonomiye kazandırılıyor
YEREL HABERLER Devlet desteğiyle kurulan tesiste atık orman ürünleri ...
Yozgat'ta 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencileri eğitime başladı
YEREL HABERLER Yozgat'ta 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencileri eğitime ...
Yozgat protokolü, deprem simülasyon tırında 7,6 büyüklüğündeki sarsıntıyı deneyimledi
YEREL HABERLER Yozgat protokolü, deprem simülasyon tırında 7,6 ...
Yozgatlı Kore ve Kıbrıs gazileri askerlik yıllarını gururla anlattı
YEREL HABERLER Yozgatlı Kore ve Kıbrıs gazileri askerlik yıllarını ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.