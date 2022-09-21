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Sorgun'da Kur’an kursu binası hizmete açıldı

AA

Sorgun'da Kur’an kursu binası hizmete açıldı

YOZGAT (AA) - Sorgun İlçe Müftülüğü tarafından hayırsever katkısıyla Ahmet Efendi Mahallesi'nde yaptırılan Avni İpek Kur’an Kursu törenle hizmete açıldı.

İlçe Müftüsü Mustafa Kayış, 4-6 yaş grubuna yönelik Kur'an kursu sayısının 7’ye çıktığını söyledi.

Kayış, 6 sınıflı Kur’an kursunda 120 öğrencinin eğitim alacağını belirterek, "Bu kursumuzun yapımında büyük katkı sağlayan hayırsever Avni İpek kardeşimize ve diğer hayırseverlerimize, çocuklarını kursumuza yazdıran değerli velilerimize teşekkür ediyoruz. Sorgun halkımızdan bu kursumuzu ve diğer 4-6 yaş Kur'an kurslarımızı tam kapasite doldurmalarını, kursumuza sahip çıkmalarını bekliyoruz." dedi.

Sorgun'da yaklaşık 450 öğrencinin Kur'an kurslarında eğitime başladığını aktaran Kayış, "3 yatılı hafızlık Kur'an kursunda 236 öğrencimiz eğitim ve öğretimine devam ediyor. Yeni eğitim yılının öğrencilerimize, ailelerimize ve milletimize hayırlı olmasını Allah'tan temenni ederim." diye konuştu.

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