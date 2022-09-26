Sorgun'da patates hasadı başladı

Gönül Dağı dizisinde bir veda daha!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

YOZGAT (AA) - Yozgat'ın Sorgun ilçesinde patates hasadı başladı.

Sorgun'da 11 dönüm patates eken çiftçi Selman Arslan, AA muhabirine, geçen yıllara oranla bu yıl patates üretiminden daha fazla verim elde ettiklerini söyledi.

Yaklaşık 16 yıldır patates ektiğini aktaran Arslan, "İlkbaharda yeterli yağış alması ve hava koşullarının uygun gitmesiyle verimde artış oldu. 11 dönümden yaklaşık 70 ton patates aldım. Allah bereket versin, patateste yüzümüz güldü." dedi.

Arslan, patatesin kilogramının 6,5 ile 7,5 lira arasında satıldığını belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.