Yozgat Şeker Fabrikasının 25. dönem pancar alım kampanyası başladı

YOZGAT (AA) - Yozgat Şeker Fabrikasının 25. dönem pancar alım kampanyası, düzenlenen törenle başladı.

Yozgat Şeker Fabrikası Meydan Tesisleri'nde düzenlenen törende konuşan Yozgat Valisi Ziya Polat, şeker pancarının kristal şekere yolculuğunun başladığı günün açılışında bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Yozgat’ın tarımın başkentlerinden biri olduğunu kaydeden Polat, "Yozgat hayvancılıkta çok iyi yerlerde. Mercimek üretiminde Türkiye birincisiyiz. Nohut üretiminde ikincisiyiz, şeker pancarı ve buğdayda ilk 10'dayız. Bu sene ayçiçek ekiminde 150 bin dekara ulaşıldı. Tarım ve hayvancılığın yanında önümüzdeki yıllarda sanayi kenti olmak için de çalışmalarımız aralıksız sürecek." dedi.

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer de Sorgun'da, Türkşeker ailesinin ve şeker üreticilerinin düğün günü olduğunu ifade ederek, "Yozgat’ımız için büyük bir kazanç olan şeker fabrikamızda biz istiyoruz ve arz ediyoruz ki üretim süresi 100 gün değil, daha uzun olsun. Bizler gelişmiş ülkelerde olduğu gibi bu süreyi biraz daha uzatmak, üretimi artırmak için hep beraber mücadele ediyoruz." diye konuştu.

Türkşeker Genel Müdür Yardımcısı Erkan İçöz ise yıllık 1 milyon 176 bin tonu Türkşeker'e ait olmak üzere toplam 3,6 milyon ton pancardan şeker üretme kapasitesine sahip olduklarını söyledi.

Yozgat Şeker Fabrikası Müdürü Bedirhan Aka da Yozgat’ın en büyük sanayi kuruluşlarından Yozgat Şeker Fabrikasının ilk üretiminin 1998 yılında başladığını ifade etti.

Fabrikanın ürettiği ana ürünün kristal şeker, yan ürünlerinin melas ve küspe olduğunu, yaş pancar posasının hayvan yemi olarak kullanıldığını ve besiciliğin gelişmesinde önemli rol oynadığını vurgulayan Aka, "Bu sene 110 köyde 2 bin 200 çiftçi 65 bin dekar alana pancar ekti. Fabrikamızın bu sene yapacağı üretim faaliyetlerinden bölgemize sağlayacağı parasal değer 1,2 milyar lira civarında olacak. Yozgat Şeker Fabrikası olarak bundan sonra da hem çiftçimize hem bölgemize hem de ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz.” diye konuştu.

Konuşmaların ardından 25. kampanya döneminde Yozgat Şeker Fabrikasına pancar getiren ilk 6 çiftçiye çeşitli hediyeler verildi.



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