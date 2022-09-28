Yozgat Şeker Fabrikasının 25. dönem pancar alım kampanyası başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yozgat Şeker Fabrikasının 25. dönem pancar alım kampanyası başladı

AA

Yozgat Şeker Fabrikasının 25. dönem pancar alım kampanyası başladı

YOZGAT (AA) - Yozgat Şeker Fabrikasının 25. dönem pancar alım kampanyası, düzenlenen törenle başladı.

Yozgat Şeker Fabrikası Meydan Tesisleri'nde düzenlenen törende konuşan Yozgat Valisi Ziya Polat, şeker pancarının kristal şekere yolculuğunun başladığı günün açılışında bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Yozgat’ın tarımın başkentlerinden biri olduğunu kaydeden Polat, "Yozgat hayvancılıkta çok iyi yerlerde. Mercimek üretiminde Türkiye birincisiyiz. Nohut üretiminde ikincisiyiz, şeker pancarı ve buğdayda ilk 10'dayız. Bu sene ayçiçek ekiminde 150 bin dekara ulaşıldı. Tarım ve hayvancılığın yanında önümüzdeki yıllarda sanayi kenti olmak için de çalışmalarımız aralıksız sürecek." dedi.

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer de Sorgun'da, Türkşeker ailesinin ve şeker üreticilerinin düğün günü olduğunu ifade ederek, "Yozgat’ımız için büyük bir kazanç olan şeker fabrikamızda biz istiyoruz ve arz ediyoruz ki üretim süresi 100 gün değil, daha uzun olsun. Bizler gelişmiş ülkelerde olduğu gibi bu süreyi biraz daha uzatmak, üretimi artırmak için hep beraber mücadele ediyoruz." diye konuştu.

Türkşeker Genel Müdür Yardımcısı Erkan İçöz ise yıllık 1 milyon 176 bin tonu Türkşeker'e ait olmak üzere toplam 3,6 milyon ton pancardan şeker üretme kapasitesine sahip olduklarını söyledi.

Yozgat Şeker Fabrikası Müdürü Bedirhan Aka da Yozgat’ın en büyük sanayi kuruluşlarından Yozgat Şeker Fabrikasının ilk üretiminin 1998 yılında başladığını ifade etti.

Fabrikanın ürettiği ana ürünün kristal şeker, yan ürünlerinin melas ve küspe olduğunu, yaş pancar posasının hayvan yemi olarak kullanıldığını ve besiciliğin gelişmesinde önemli rol oynadığını vurgulayan Aka, "Bu sene 110 köyde 2 bin 200 çiftçi 65 bin dekar alana pancar ekti. Fabrikamızın bu sene yapacağı üretim faaliyetlerinden bölgemize sağlayacağı parasal değer 1,2 milyar lira civarında olacak. Yozgat Şeker Fabrikası olarak bundan sonra da hem çiftçimize hem bölgemize hem de ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz.” diye konuştu.

Konuşmaların ardından 25. kampanya döneminde Yozgat Şeker Fabrikasına pancar getiren ilk 6 çiftçiye çeşitli hediyeler verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yerköy Belediyesinin park çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Yerköy Belediyesinin park çalışmaları sürüyor
Yozgat'ta otomobilin devrildiği kazada 7 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Yozgat'ta otomobilin devrildiği kazada 7 kişi ...
Yozgat'ta iş makinesinden mazot çaldıkları iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Yozgat'ta iş makinesinden mazot çaldıkları iddiasıyla ...
Eymir beldesinde yol yapım çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Eymir beldesinde yol yapım çalışmaları sürüyor
Sorgun'da patates hasadı başladı
YEREL HABERLER Sorgun'da patates hasadı başladı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.