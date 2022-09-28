Sorgun'da engellilere yönelik ebru kursu açıldı

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YOZGAT (AA) - Sorgun Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ve Sorgun Engelliler Umut Derneği tarafından engellilere yönelik ebru kursu açıldı.

Sorgun Engelliler Umut Derneği Başkanı Süleyman Özdemir, AA muhabirine, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplum İlişkileri Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen proje kapsamında, Halk Eğitimi Merkezi binasında açılan kursa 15 engellinin devam ettiğini söyledi.

Özdemir, açılan kurslarla engellilerin sosyalleşmelerini ve rehabilite edilmelerini amaçladıklarını ifade ederek, "Ebru kursumuz yaklaşık 3 ay sürecek. Bu kursumuzun ardından sepet örme, hüsnü hat, filografi, ahşap boyama ve ahşap yakma kursları olmak üzere 5 kurs daha düzenleyeceğiz. Kursların bitiminde kursiyerlere sertifika verilecek ve kurslarda üretilen eserler Engelliler Haftası'nda sergilenecek." dedi.

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