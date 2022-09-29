Yozgat Emniyet Müdürü Esertürk, futbol kulübü yöneticileriyle bir araya geldi

YOZGAT (AA) - Yozgat İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, hafta sonu oynanacak Yozgatspor 1959 FK-Yozgat Belediyesi Bozokspor maçı öncesi, kulüp yöneticileri ve taraftar grup liderleriyle bir araya geldi.

Polisevi'nde yapılan toplantıda konuşan İl Emniyet Müdürü Esertürk, Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) 6. Grupta yer alan Yozgatspor 1959 FK ve Yozgat Belediyesi Bozokspor'un 2 Ekim Pazar günü sezonun ilk maçını oynayacaklarını söyledi.

Karşılaşma öncesi iki takımın yönetici ve taraftar grubu başkanlarıyla bir araya gelmek istediklerini belirten Esertürk, "2 takım yöneticileri ve taraftar grubu liderleri pazar günü oynanacak müsabakada sonuç ne olursa olsun sahadaki futbolcuların tamamını hep birlikte alkışlayacaklarını ifade ettiler. Bu beyanları beni ziyadesiyle mutlu etti." dedi.

Esertürk, emniyetin müsabakada her türlü güvenlik tedbirini alacağını ifade ederek, "Bu tedbirler hemşehrilerimizin müsabakaya rahat ulaşabilmesi, müsabakada herhangi bir problem yaşamaması için. Biz üzerimize düşeni yapacağız. Ben de bir sezon boyunca her iki takıma, futbolcularına kazasız ve belasız bir sezon geçirmelerini temenni ediyorum. Bir takımımız 3’üncü lige çıksın. Diğer takımda gelecek sezon için aynı çabayı göstersin ve Yozgatlılar kazansın." diye konuştu.

Kulüp yöneticileri ve taraftar grupları da karşılaşmanın birlik ve beraberlik içerisinde, dostluk çerçevesinde geçeceğini belirtti.

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