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Bahadın Yaşlanma Vakfı "Yaşlılar Şenliği" düzenledi

AA

Bahadın Yaşlanma Vakfı "Yaşlılar Şenliği" düzenledi

YOZGAT (AA) - Sorgun ilçesine bağlı Bahadın beldesinde Bahadın Yaşlanma Vakfı 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü nedeniyle "Yaşlılar Şenliği" düzenledi.

Bahadın Yaşlanma Vakfı bahçesinde düzenlenen şenlik saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Bahadın Yaşlanma Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü İbrahim Yerden, açılışta yaptığı konuşmada, yaşlıların toplumsal yaşama aktif olarak katılmalarını, sosyal, kültürel ve ekonomik haklara sahip ve kimseye muhtaç olmadan yaşamalarını sağlamanın, öncelikli görevleri arasında bulunduğunu söyledi.

Yerden, Bahadın'da birçok şenlik düzenlendiğini ifade ederek, "Yaşlılarımızı sadece bir günde değil, her zaman hatırlayıp, daima sevgi, saygı ve hürmet göstermek üzerimize bir borçtur. 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nü kutluyor, bütün yaşlılarımıza ömür boyu sağlıklı ve huzurlu bir yaşam temenni ediyorum." dedi.

Konuşmanın ardından müzik ve dans gösterileri, söyleşiler, hediye çekilişi, yemek ikramı ile süren şenlikte yaşlılar anılarını anlattı.

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