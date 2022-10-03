Sorgun'da özel çocuklar hayvan bakımevine ziyaret etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sorgun'da özel çocuklar hayvan bakımevine ziyaret etti

AA

Sorgun'da özel çocuklar hayvan bakımevine ziyaret etti

YOZGAT (AA) - Sorgun Belediyesi bünyesinde özel eğitim alan otizm ve down sendromlu çocuklar, belediyeye ait geçici hayvan bakımevini ziyaret etti.

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, gazetecilere yaptığı açıklamada, otizm ve down sendromlu çocukların bulunduğu grubun barınağı ziyaret ettiğini söyledi.

Etkinliğin çocukların hayvanlarla ilişkilerini geliştirmesi açısından önemli olduğunu belirten Ekinci, "Çocuklarımız belediyemiz bünyesinde eğitim almaya devam ediyorlar. Hem beden hem de sosyal gelişimleri için elimizden geleni yapmaya gayret ediyoruz. Bugün de bir ilke imza atarak çocuklarımızın hayvanlarla bir araya gelmesini sağladık. Korkuları olanların korkularını aşmalarına yardımcı olduk. Korkusu olmayıp hayvanlarla hiç yakın temas kurmayanlar vardı, onların meraklarını giderdik." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yozgat'ta dini nikahlı eşini silahla vurarak yaralayan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Yozgat'ta dini nikahlı eşini silahla vurarak ...
Yozgat'ta köy çocukları bilim merkeziyle uzayı keşfediyor
YEREL HABERLER Yozgat'ta köy çocukları bilim merkeziyle uzayı ...
Yozgat'ta dini nikahlı eşi tarafından silahla vurulan kadın ağır yaralandı
YEREL HABERLER Yozgat'ta dini nikahlı eşi tarafından silahla vurulan ...
Sorgun TSO'da meclis üyesi seçimi yapıldı
YEREL HABERLER Sorgun TSO'da meclis üyesi seçimi yapıldı
Yozgat’ta devrilen otomobildeki 1 kişi öldü
YEREL HABERLER Yozgat’ta devrilen otomobildeki 1 kişi öldü
Bahadın Yaşlanma Vakfı "Yaşlılar Şenliği" düzenledi
YEREL HABERLER Bahadın Yaşlanma Vakfı "Yaşlılar Şenliği" düzenledi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.