Sorgun'da özel çocuklar hayvan bakımevine ziyaret etti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

YOZGAT (AA) - Sorgun Belediyesi bünyesinde özel eğitim alan otizm ve down sendromlu çocuklar, belediyeye ait geçici hayvan bakımevini ziyaret etti.

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, gazetecilere yaptığı açıklamada, otizm ve down sendromlu çocukların bulunduğu grubun barınağı ziyaret ettiğini söyledi.

Etkinliğin çocukların hayvanlarla ilişkilerini geliştirmesi açısından önemli olduğunu belirten Ekinci, "Çocuklarımız belediyemiz bünyesinde eğitim almaya devam ediyorlar. Hem beden hem de sosyal gelişimleri için elimizden geleni yapmaya gayret ediyoruz. Bugün de bir ilke imza atarak çocuklarımızın hayvanlarla bir araya gelmesini sağladık. Korkuları olanların korkularını aşmalarına yardımcı olduk. Korkusu olmayıp hayvanlarla hiç yakın temas kurmayanlar vardı, onların meraklarını giderdik." dedi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.