Yerköy'de Mevlid-i Nebi ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası kutlandı

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YOZGAT (AA) - Yozgat'ın Yerköy İlçe Müftülüğü tarafından Mevlid-i Nebi Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Belediye Düğün Salonu'nda düzenlenen etkinlik Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Yerköy Müftüsü Mustafa Akdaş'ın konuşmasının ardından Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Fidan konferans verdi.



Etkinlik sonunda Fidan'a plaket takdim eden Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, Hz Muhammed'in dünyaya teşriflerinin yıl dönümüne kavuşmanın bahtiyarlığı içerisinde olduğunu söyledi.

Yılmaz, "Doğumuyla dünyanın kasvetli ve buhranlı ortamına adeta bir merhamet, sükunet, saadet ve sadakat muştusu olarak gelen Peygamberimiz insanlığa sevgiyi, adaleti, hikmeti, merhameti, iyiye ve güzele ulaşmanın yollarını yaşayarak göstermiş, ümmeti için hakikate ulaşma yolunda bir meşale olmuştur." dedi.



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