Sorgun'da kurulan tekstil fabrikasında sona gelindi

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YOZGAT (AA) - Yozgat'da Sorgun Belediyesi öncülüğünde ilçede yapımına başlanılan tekstil fabrikasında sona gelindi.

Belediye başkanı Mustafa Erkut Ekinci, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık bin kişinin istihdam edileceği tekstil fabrikasında, makinelerin yerleştirildiğini ve açılış için gün sayıldığını söyledi.

Göreve geldiklerinde ilçenin en büyük sorunlarından olan işsizliğe çare bulmak için söz verdiklerini aktaran Ekinci, "Bunun için de bir tekstil fabrikası açmaya karar verdik. Çalışmalarımızda sona gelindi ve bu yıl içinde üretime geçmeyi planlıyoruz." dedi.

Ekinci, fabrikaya 18-35 yaş arası kadın personel alımı yapılacağını ifade ederek, "Daha sonraları alımlar artarak sürecek. Toplamda bin kişiye istihdam sağlayacak. Göç veren değil göç alan bir şehir inşa etme çabalarımız Allah’ın izni ile gerçekleştiriyoruz. Sorgun’umuza hayırlı olsun." diye konuştu.

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