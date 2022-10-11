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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sorgun Belediyesinden "Mobil Demokrasi Türkiye" uygulaması

AA

Sorgun Belediyesinden "Mobil Demokrasi Türkiye" uygulaması

YOZGAT (AA) - Sorgun Belediyesi vatandaşlara daha hızlı, daha kaliteli ve çevrim içi hizmet verebilmek amacıyla "Mobil Demokrasi Türkiye" uygulamasını hayata geçirdi.

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçenin problemlerini anında tespit ederek çözüme kavuşturmak için "Şehrine Dokun" parolasıyla "Mobil Demokrasi Türkiye" uygulamasının Sorgunluların hizmetine sunulduğunu belirtti.

Ekinci, AppStore ve Google Play platformları üzerinden ücretsiz olarak indirilen uygulama ile tüm Sorgunlu vatandaşların, şehre dair en güncel haberlere, etkinlik bilgilerine, nöbetçi eczanelere, anlık elektrik ve su kesintilerine, meteoroloji tarafından yapılan uyarı ve bilgilendirmelere, anketlere anında ulaşabileceklerini söyledi.

Uygulamanın belediye ile vatandaşların arasında anlık haberleşmeyi sağlayan bir köprü olacağını vurgulayan Ekinci, şunları kaydetti:

"İçerisinde bulunan dinamik panel sistemi, akıllı mücavir alan sistemi ve şikayet butonu ile belediyemize cep telefonları üzerinden anında ulaşma imkanı sağlayan program ile anlık olarak şehre dair tüm şikayetlerini Sorgun Belediyesine fotoğraf çekerek ve şikayetin bulunduğu lokasyonu harita üzerinde işaretleyerek iletebilecekler. Belediyemiz tarafından ortak bilgi sisteminde toplanacak tüm şikayetler ilgili müdürlüklere online olarak iletilerek anında çözüme kavuşturulacak. Tüm hemşehrilerimizi 'Mobil Demokrasi' uygulamasını cep telefonlarına indirmeye, aktif olarak kullanmaya ve Sorgun Belediyesine her an daha yakın olmaya davet ediyoruz."

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