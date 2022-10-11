Yozgat'ta 5 DEAŞ şüphelisi yakalandı

Güney Kore'den Kuzey açıklaması: Tüm dünyayı tehdit ediyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

YOZGAT (AA) - Yozgat'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 5 zanlı gözaltına alındı.

Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma kapsamında, DEAŞ silahlı terör örgütü adına çatışma bölgelerinde silahlı eylemlere katıldıkları ve illegal yollardan Türkiye'ye giriş yaparak örgütsel faaliyetlerine devam ettikleri öne sürülen örgüt üyelerine yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, aralarında örgütün el yapımı patlayıcı (EYP) hazırlama sorumlusunun da bulunduğu yabancı uyruklu 5 şüpheli yakalandı.

Zanlıların evlerinde yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.