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En çok nohut üretilen illerden Yozgat'ta ilk leblebi imalathanesini kurdu

AA

En çok nohut üretilen illerden Yozgat'ta ilk leblebi imalathanesini kurdu

YOZGAT (AA) - ÖMER ERTUĞRUL - Yozgat'ın Sorgun ilçesinde kadın girişimci, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) desteğiyle kurduğu imalathanede ürettiği leblebiyi, Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor.

Yozgatlı 29 yaşındaki genç girişimci çevre yüksek mühendisi Gökşin Akyüz, KOSGEB'in makine ekipman desteğine başvurabilmek için girişimcilik sertifikası alarak proje hazırladı.

Projesi kabul edilen ve KOSGEB Yozgat İl Müdürlüğünden makine ekipman için hibe desteği alan Akyüz, leblebi üreticilerine nohut tedariki sağlayan kente katma değerli ürün kazandırmak için ilk leblebi imalathanesini kurdu.

Akyüz, hasat mevsiminde Yozgat çiftçisinden temin ettiği nohudu imalathanede leblebiye dönüştürerek Türkiye'nin dört bir yanına satıyor.

Akyüz, AA muhabirine, Yozgat'ın nohut üretiminde Türkiye'de ikinci sırada yer aldığını, çiftçinin ürününü işleyerek katma değer kattıklarını söyledi.

Eşinin Denizli, Manisa ve Kütahya'daki leblebi imalatçılarına nohut tedariki yaptığını belirten Akyüz, "Ben de 'Bu leblebi imalatını Yozgat'ta kurabilir miyiz' diye düşündüm. Yozgat'ta leblebi imalathanesini kurduğumuzda diğer leblebi imalatçılarına göre nakliye ve ham madde konusunda avantajlı olacaktık. Bunun üzerine araştırmalara başladım." dedi.

Akyüz, hazırladıkları projenin KOSGEB tarafından kabul edildiğini ve makine ekipman için 100 bin lira hibe desteği aldığını dile getirerek, "2020'de inşaata başladık ve 2021 yılında üretime geçtik. Şu anda sarı leblebi üretimi yapıyoruz. Duble, birinci sınıf ve kırık leblebi olarak üç çeşit leblebimiz çıkıyor. İmalata 2 personel ve 2 tavayla başlamıştık. Şu an 10 personel ve 5 tavayla üretime devam etmekteyiz." diye konuştu.

- Günlük 5 ton üretim kapasitesine sahip

Üretim kapasitesinin günlük 5 ton olduğunu söyleyen Akyüz, "Türkiye'nin her yerine yolluyoruz. İşimizi daha da büyütmek, daha fazla personel çalıştırmak istiyoruz. İşimiz daha da büyüdüğünde ihracat yapmayı planlıyoruz. Yozgat çiftçimizin üretmiş olduğu nohutlara katma değer katıyoruz." ifadelerini kullandı.

KOSGEB Yozgat İl Müdürü Mustafa Işık da kentin nohut üretiminde Türkiye'de ilk sıralarda olduğuna işaret ederek, "Firma leblebi üretimi yaparak nohudu katma değerli ürün haline getirmekte ve çevre illerimize satışa sunmaktadır." dedi.


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