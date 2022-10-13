Sorgun'da Amatör Spor Haftası etkinlikleri tamamlandı

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YOZGAT (AA) - Sorgun Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen Amatör Spor Haftası etkinlikleri sona erdi.

Şakir Efendi Meydanı’nda 5 Ekim Çarşamba günü başlayan kutlama etkinlikleri kapsamında sokak basketbolu, bilek güreşi, tekvando, badminton, güreş, minyatür kale futbol müsabakaları yapıldı

Müsabakalarda dereceye giren sporcuların ödülleri Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, Şeker Fabrikası Müdürü Bedirhan Aka, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Levent Tunçer tarafından verildi.

Tunçer, AA muhabirine, amatör spor branşlarına gerekli desteğin verilmesine ilişkin sosyal sorumluluk duygusunun oluşturulması, kişi ve kurumların sponsorluk yapmaya teşvik edilerek spora katılımın üst seviyede sağlanması amacıyla çeşitli etkinlik düzenlediklerini söyledi.



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