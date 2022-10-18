Yozgat, Ankara'da tanıtılacak

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YOZGAT (AA) - Yozgat Valisi Ziya Polat, 27-30 Ekim tarihlerinde Ankara Başkent Millet Bahçesi’nde Yozgat Tanıtım Günleri düzenleyeceklerini söyledi.

Valilik Toplantı Salonu'nda Belediye Başkanı Celal Köse, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ ve Yozgatlı Dernekler Federasyonu Başkanı Ahmet Koç ile basın toplantısı düzenleyen Polat, Yozgat Tanıtım Günleri hakkında bilgi verdi.

Polat, Yozgat’ın tanıtımına katkı sağlamak için çalıştıklarını belirterek, “Amacımız, Yozgat’ın tarihini, turizmini ve kültürünü insanlara anlatmak. 10 yıldır yapılmayan Yozgat Günleri'nde Ankara’daki vatandaşlarımızla, hemşehrilerimizle buluşmak için tekrar karar aldık." dedi.

Ankara’daki Yozgatlılarla kucaklaşmanın heyecanını yaşayacaklarını aktaran Polat, "Bizim tarihi, kültürel yerlerimiz o kadar güzel ki bunları hep beraber hemşehrilerimiz aracılığıyla Ankara’ya ve tüm dünyaya duyurmak için 27-30 Ekim günlerinde Başkent Millet Bahçesi'nde olacağız." diye konuştu.

Polat, Yozgat’ta üretim yapan kadın kooperatiflerinden ve vatandaşlardan stant ücreti alınmayacağını vurgulayarak, "Kadınlarımızın ürettiklerinden, yerel esnafımızın ürettiklerinden stant ücreti almayı düşünmüyoruz. İnşallah onlara da özel stantlar vereceğiz. Tüm hemşehrilerimizi tanıtım günlerine bekliyoruz." dedi.

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse de Yozgat Tanıtım Günleri’nin 10 yıldır yapılmamasını üzücü bulduğunu anlattı.

Yozgat'ın kültürünü dışarıda yaşayan Yozgatlılarla bir olarak Ankara’da yaşatmak istediklerini aktaran Köse, "Başkentte çok sayıda Yozgatlı kardeşimiz yaşıyor. Bu tanıtım günlerini Ankara’da yaşayan 6 milyon insan için de yapacağız. Ankara’da Yozgat rüzgarı estireceğiz." ifadesini kullandı.

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