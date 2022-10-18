Yozgat'ta 116 süt soğutma ve depolama tankı dağıtıldı

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YOZGAT (AA) - Yozgat'ta, İl Özel İdaresi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı ile Yozgat Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği tarafından desteklenen "Yozgat Süt Toplama Projesi" kapsamında alınan 116 süt soğutma ve depolama tankı, düzenlenen törenle dağıtıldı.

Vali Ziya Polat, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törende, kentin tarım ve hayvancılığın başkentlerinden olduğunu, ekilebilir tarım arazisi bakımından Türkiye'de ilk 5'te yer aldığını söyledi.

Yozgat'ın hayvancılık açısından da önemli potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Polat, "440 bin küçükbaş, 237 binin üzerinde de büyükbaş hayvana sahibiz. Hayvan sayımızı artırmaya devam ediyoruz. Üretimi artan sütün de kullanımı için Et ve Süt Kurumu şu an kendi sütümüzü işliyor, işlemeye devam edecek." dedi.

Polat, projenin önemli olduğunu dile getirerek, "Şu an 35 ton süt depolarımızda saklanabilecek. Bu çok büyük bir rakam." diye konuştu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Tanju Özkaya da kentte 105 bin sağmal büyükbaş hayvan bulunduğunu belirtti.

Kentin süt potansiyelinin yıllık 322 bin 500 ton olduğunu, dağıtılan 116 tank ile günlük yaklaşık 35 ton sütün toplanmasının hedeflendiğini anlatan Özkaya, projeyle 116 bölgede süt toplama merkezinin faaliyete geçeceğini bildirdi.

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci de 2010'dan beri Yozgat'ta birçok projeye destek verdiklerini, desteklerin bugünkü rakamlara göre yaklaşık 200 milyon lira olduğunu ifade etti.

Yozgat Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hacı Selvi ise projeye destek veren ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından süt tankı dağıtımı yapıldı.

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