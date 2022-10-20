Yozgat Bozok Film Festivali başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yozgat Bozok Film Festivali başladı

AA

Yozgat Bozok Film Festivali başladı

YOZGAT (AA) - Yozgat Valiliği himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteği, Yozgat Belediyesi ile Yozgat Bozok Üniversitesi paydaşlığı ve Sinema Okuryazarları Derneğinin yürütücülüğünde düzenlenen Bozok Film Festivali başladı.

Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki törende konuşan Yozgat Valisi Ziya Polat, kentte bir projeyi daha hayata geçirmenin heyecanını ve mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Yozgat insanının devletine, milletine bağlılığının, misafirperverliğinin, hoşgörüsünün anlatılması gerektiğini aktaran Polat, "Biz Yozgat'ı seviyoruz, sizlerin de seveceğini biliyoruz. Bu sevgiyi sahneye yansıtan değerli sinemaseverlere, festivale katılan emekçi kardeşlerimize sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Birinci filim festivaline 258 film katıldı. Bozok Film Festivali'nin kurumsal bir hale geldiğini düşünüyoruz. Seneye Uluslararası Bozok Film Festivali'ni yapmayı düşünüyoruz." dedi.

Belediye Başkanı Celal Köse de film festivalinin Bozok Üniversitesinin sinema bölümü öğrencilerine ilham kaynağı olmasını diledi.

Festivalin, gençlerin filme veya sinemaya olan ilgisini arttıracağını vurgulayan Köse, "Gençlerin beyninde hayal dünyasında şimşekler çakacağını umut ediyorum. Bozok Film Festivalinin şehrimizin tanıtımına, kültürümüzün ihyasına ve gelecek nesillere de aktarılmasında önemli bir pay sahibi olacağını da özellikle ifade ediyorum." diye konuştu.

Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ da festivalin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Türk Müziği Meşk Topluluğu müzik dinletisi sundu.

Hayatını kaybeden Yeşilçam sanatçıları anıldı. Daha sonra Bozok Film Festivaline katılan filmlerden kısa kesitler gösterildi.

Festivalin açılış törenine İranlı Yönetmen Majid Majidi ve çok sayıda sinemasever katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

"İlk Evim İlk İş Yerim" projesi tanıtım tırı Yozgat'ta
YEREL HABERLER "İlk Evim İlk İş Yerim" projesi tanıtım tırı ...
Yozgat'ta midibüs devrildi: 25 yaralı
YEREL HABERLER Yozgat'ta midibüs devrildi: 25 yaralı
Yozgat'ta cenazeye gidenleri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 25 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Yozgat'ta cenazeye gidenleri taşıyan midibüsün ...
Yozgat'ta 116 süt soğutma ve depolama tankı dağıtıldı
YEREL HABERLER Yozgat'ta 116 süt soğutma ve depolama tankı dağıtıldı
Yozgat, Ankara'da tanıtılacak
YEREL HABERLER Yozgat, Ankara'da tanıtılacak
İranlı yönetmen Majid Majidi, "Bozok Film Festivali" için Yozgat'a geldi
YEREL HABERLER İranlı yönetmen Majid Majidi, "Bozok Film Festivali" ...
(Görüntülü) YOZGAT&#039;TA İŞÇİ SERVİSİ DEVRİLDİ; 6 YARALI
YEREL HABERLER (Görüntülü) YOZGAT'TA İŞÇİ SERVİSİ DEVRİLDİ; 6 ...
Yozgat'ta işçi servisi devrildi; 6 yaralı
YEREL HABERLER Yozgat'ta işçi servisi devrildi; 6 yaralı
Yozgat'ta işçi servis otobüsünün devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Yozgat'ta işçi servis otobüsünün devrilmesi sonucu 6 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.