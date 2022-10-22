Bozok Film Festivali ödül töreniyle sona erdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bozok Film Festivali ödül töreniyle sona erdi

AA

Bozok Film Festivali ödül töreniyle sona erdi

YOZGAT (AA) - Yozgat Valiliğinin himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteği, Yozgat Belediyesi ile Bozok Üniversitesinin paydaşlığı ve Sinema Okuryazarları Derneğinin yürütücülüğünde düzenlenen Bozok Film Festivali ödül töreniyle sona erdi.

Yozgat Valisi Ziya Polat, Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende, Anadolu'nun ortasında film festivali yapmanın zor olduğunu söyledi.

Salondaki kalabalığa bakarak çok iyi bir iş yaptıklarını gördüğünü belirten Polat, "Festivale filmleriyle katılan sanatçılarımıza, yönetmenlerimize ve filmleri değerlendiren jüri üyelerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Belediye Başkanı Celal Köse de Bozok Yaylası'nda film festivali yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek emeği geçenlere teşekkür etti.

Törende, "En İyi Ulusal Kısa Film" ödülü "Kıspet" filmiyle yönetmen Harun Kormaz'a verildi.

"En İyi Ulusal Belgesel Film" ödülü, "Memtevri Yaylacı" filmiyle yönetmen Fatih Ertekin'in oldu.

"En İyi Yozgat Belgeseli" ödülü, "Baki" filmiyle yönetmen Harun Köybaşı ve Alihan Erbaş'a verildi.

"Gençlik Jüri Özel Ödülü"ne "Karıncanın ayak izleri" filmiyle Ümit Güç layık görüldü.

"Başımdaki Dünya" filminin yönetmeni Yalçın Çiftçi ulusal belgesel dalında ödüllendirilirken, "Oyun" filmiyle Önder Menken'e en iyi kısa film mansiyon ödülü verildi.

İranlı yönetmen Majid Majidi, sinema ve tiyatro sanatçıları, Altan Erkekli, Laçin Ceylan, Numan Çakır, Murat Danacı ve sunucu Merve Polat'a festival onur ödülü takdim edildi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yozgat'ta dar gelirli 1250 aileye kışlık giysi dağıtıldı
YEREL HABERLER Yozgat'ta dar gelirli 1250 aileye kışlık giysi ...
Yozgat Bozok Film Festivali başladı
YEREL HABERLER Yozgat Bozok Film Festivali başladı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.