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YOZGAT (AA) - Yozgat Valiliğinin himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteği, Yozgat Belediyesi ile Bozok Üniversitesinin paydaşlığı ve Sinema Okuryazarları Derneğinin yürütücülüğünde düzenlenen Bozok Film Festivali ödül töreniyle sona erdi.

Yozgat Valisi Ziya Polat, Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende, Anadolu'nun ortasında film festivali yapmanın zor olduğunu söyledi.

Salondaki kalabalığa bakarak çok iyi bir iş yaptıklarını gördüğünü belirten Polat, "Festivale filmleriyle katılan sanatçılarımıza, yönetmenlerimize ve filmleri değerlendiren jüri üyelerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Belediye Başkanı Celal Köse de Bozok Yaylası'nda film festivali yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek emeği geçenlere teşekkür etti.

Törende, "En İyi Ulusal Kısa Film" ödülü "Kıspet" filmiyle yönetmen Harun Kormaz'a verildi.

"En İyi Ulusal Belgesel Film" ödülü, "Memtevri Yaylacı" filmiyle yönetmen Fatih Ertekin'in oldu.

"En İyi Yozgat Belgeseli" ödülü, "Baki" filmiyle yönetmen Harun Köybaşı ve Alihan Erbaş'a verildi.

"Gençlik Jüri Özel Ödülü"ne "Karıncanın ayak izleri" filmiyle Ümit Güç layık görüldü.

"Başımdaki Dünya" filminin yönetmeni Yalçın Çiftçi ulusal belgesel dalında ödüllendirilirken, "Oyun" filmiyle Önder Menken'e en iyi kısa film mansiyon ödülü verildi.

İranlı yönetmen Majid Majidi, sinema ve tiyatro sanatçıları, Altan Erkekli, Laçin Ceylan, Numan Çakır, Murat Danacı ve sunucu Merve Polat'a festival onur ödülü takdim edildi.





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