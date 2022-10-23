Kılıçdaroğlu, Yozgat'ta STK temsilcileri, kanaat önderleri ve muhtarlarla buluştu

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YOZGAT (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yozgat'ta sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri, kanaat önderleri ve muhtarlarla bir araya geldi.



Kentte ilk olarak Sorgun ilçesine bağlı Bahadın Belde Belediyesini ziyaret eden Kılıçdaroğlu, ardından kent merkezine geçerek, 4 gün önce vefat eden İl Milli Eğitim Müdürlüğünden emekli İbrahim Özel'in yakınlarına taziyede bulundu.

Kılıçdaroğlu, daha sonra Ahmet Şevki Ergin Kültür ve Hizmet Vakfı Başkanı Ali Şakir Ergin'i ziyaret etti.



Ziyaretlerin ardından Kılıçdaroğlu, bir otelde STK temsilcileri, kanaat önderleri ve muhtarlarla buluştu.



Basın kapalı gerçekleştirilen ziyaretler ve toplantının ardından Kılıçdaroğlu, Yozgat'tan ayrıldı.



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