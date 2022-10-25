Yozgat'ta 70 bin ton buğday ve arpa tohumu toprakla buluşturuluyor

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YOZGAT (AA) - ÖMER ERTUĞRUL- Yozgat'ta hasat sonrası yeni sezon için tarlaya giren çiftçi, yaklaşık 70 bin ton buğday ve arpa tohumunu toprakla buluşturmaya başladı.

Yılda ortalama 3 milyon 500 bin dekarda hububat üretimi yapılan kentte, çiftçilerin ekim ayının ilk haftasından itibaren buğday ve arpa tohumlarını toprakla buluşturmak için mesaisi başlıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Tanju Özkaya, kentin ülkenin önemli tarım merkezlerinden biri olduğunu belirtti.

Yozgat'ın bir anlamda "tahıl ambarı" olduğunu dile getiren Özkaya, "Güzel bir sezon geçirdik. Tekrar yeni sezona giriyoruz." dedi.

Tohum ekimine başlandığını ifade eden Özkaya, İl ve İlçe Tarım ve Orman müdürlükleri olarak ekimin aksamaması yönünde ekiplerle arazide tedbirler aldıklarını kaydetti.

Özkaya, "Yozgat pandemi sürecinde ve sonrasında da üretmeye devam etti. Bu yıl da yaklaşık 3,5 milyon dekarda hububat ekimi yapılacağını tahmin ediyoruz. Yaklaşık 70 bin ton tohum toprakla buluşacak. Bakanlığımızın direktifleri, Cumhurbaşkanımızın 'Ekilmeyen bir metrekare yer kalmayacak.' talimatı doğrultusunda planlamalarımızı yaptık. Çalışmalarımız devam ediyor." diye konuştu.

- "Yağış bol olursa güzel bir verim olur"

Lök köyündeki çiftçilerden Atila Ertuğrul da 200 dekar alanda buğday ekimine başladıklarını söyledi.

Buğdayda bu yıl güzel verim elde ettiklerini dile getiren Ertuğrul, "Önümüzdeki yıl da yine güzel bir hasat yaparız diye dua ettik. Besmele çekerek ekime başladık. Önümüzdeki sene yağış bol olursa güzel bir verim olur. Ülkemize de ekonomiye de bir katkımız olur." ifadelerini kullandı.

Alperen Ertuğrul ise umutlarını toprakla buluşturduklarını belirterek, gelecek yıl hasat zamanı emeklerinin karşılığını almayı umduklarını söyledi.





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