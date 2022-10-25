Yozgat'ta 70 bin ton buğday ve arpa tohumu toprakla buluşturuluyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yozgat'ta 70 bin ton buğday ve arpa tohumu toprakla buluşturuluyor

AA

Yozgat'ta 70 bin ton buğday ve arpa tohumu toprakla buluşturuluyor

YOZGAT (AA) - ÖMER ERTUĞRUL- Yozgat'ta hasat sonrası yeni sezon için tarlaya giren çiftçi, yaklaşık 70 bin ton buğday ve arpa tohumunu toprakla buluşturmaya başladı.

Yılda ortalama 3 milyon 500 bin dekarda hububat üretimi yapılan kentte, çiftçilerin ekim ayının ilk haftasından itibaren buğday ve arpa tohumlarını toprakla buluşturmak için mesaisi başlıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Tanju Özkaya, kentin ülkenin önemli tarım merkezlerinden biri olduğunu belirtti.

Yozgat'ın bir anlamda "tahıl ambarı" olduğunu dile getiren Özkaya, "Güzel bir sezon geçirdik. Tekrar yeni sezona giriyoruz." dedi.

Tohum ekimine başlandığını ifade eden Özkaya, İl ve İlçe Tarım ve Orman müdürlükleri olarak ekimin aksamaması yönünde ekiplerle arazide tedbirler aldıklarını kaydetti.

Özkaya, "Yozgat pandemi sürecinde ve sonrasında da üretmeye devam etti. Bu yıl da yaklaşık 3,5 milyon dekarda hububat ekimi yapılacağını tahmin ediyoruz. Yaklaşık 70 bin ton tohum toprakla buluşacak. Bakanlığımızın direktifleri, Cumhurbaşkanımızın 'Ekilmeyen bir metrekare yer kalmayacak.' talimatı doğrultusunda planlamalarımızı yaptık. Çalışmalarımız devam ediyor." diye konuştu.

- "Yağış bol olursa güzel bir verim olur"

Lök köyündeki çiftçilerden Atila Ertuğrul da 200 dekar alanda buğday ekimine başladıklarını söyledi.

Buğdayda bu yıl güzel verim elde ettiklerini dile getiren Ertuğrul, "Önümüzdeki yıl da yine güzel bir hasat yaparız diye dua ettik. Besmele çekerek ekime başladık. Önümüzdeki sene yağış bol olursa güzel bir verim olur. Ülkemize de ekonomiye de bir katkımız olur." ifadelerini kullandı.

Alperen Ertuğrul ise umutlarını toprakla buluşturduklarını belirterek, gelecek yıl hasat zamanı emeklerinin karşılığını almayı umduklarını söyledi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yozgat'ta kamyon ve minibüsün çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Yozgat'ta kamyon ve minibüsün çarpıştığı kazada 11 ...
Yozgat'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Yozgat'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi ...
Yozgat İl İstihdam Kurulu Toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Yozgat İl İstihdam Kurulu Toplantısı yapıldı
Kılıçdaroğlu, Yozgat'ta STK temsilcileri, kanaat önderleri ve muhtarlarla buluştu
YEREL HABERLER Kılıçdaroğlu, Yozgat'ta STK temsilcileri, kanaat ...
(Görüntülü) CHP Lideri Kılıçdaroğlu:Mutlaka iktidarı kucaklayacağız
YEREL HABERLER (Görüntülü) CHP Lideri Kılıçdaroğlu:Mutlaka iktidarı ...
Kılıçdaroğlu: Devlet taşeron çalıştırmaz, kadrolu işçi çalıştırır (2)
YEREL HABERLER Kılıçdaroğlu: Devlet taşeron çalıştırmaz, kadrolu ...
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Yozgat'ta konuştu:
YEREL HABERLER CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Yozgat'ta konuştu:

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.