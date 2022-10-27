Yozgat Valisi Polat'tan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

YOZGAT (AA) - Yozgat Valisi Ziya Polat, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Polat, mesajında, asırlar boyunca bağımsız olarak yaşamış yüce Türk milletinin yeniden dirilişinin simgesi olan Cumhuriyet'in 99'uncu yıldönümünü kutlamanın coşku ve heyecanını yaşadığını belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde milletin, tarihte eşine rastlanmayan bir nitelikte genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle topyekun verdiği destansı mücadelenin sonucunda 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'in ilan edildiğini aktaran Polat, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet, her türlü imkansızlığa göğüs gererek, dört bir yanı düşmanlarca işgal edilmiş vatan topraklarını vatan sevgisi, inanç ve yüreklerindeki iman ile kanının son damlasına kadar savaşmış ve kurtarmış, aziz ve onurlu Türk milletinin gücünün tüm dünyaya göstergesidir. Atatürk'ün 'en büyük eserim' dediği 'Cumhuriyeti' korumak ve ilelebet yaşatmak bizlerin tek görevi olmalıdır. Geleceğin büyükleri ve yöneticileri olacak gençlerimiz, cumhuriyetin anlamını ve önemini kavrayacak, ülkemizin 99 yıllık başarılarını katlayarak artıracak ve sonsuza kadar var olmasının güvencesi olacaktır."

Vali Polat, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, İstiklal Mücadelesi'nin bütün kahramanlarını, şehit ve gazileri rahmet ve şükranla andı, Türk milletinin Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.



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