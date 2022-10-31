Yozgat'ta "Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı" kapsamında etkinlik düzenlendi

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YOZGAT (AA) - Yozgat Kanser Hastaları Moral ve Motivasyon Derneğince, "Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı" kapsamında etkinlik gerçekleştirildi.

Kanser Hastaları Moral ve Motivasyon Derneği'nde düzenlenen etkinliğe katılan Yozgat Valisi Ziya Polat'ın eşi Dr. Pınar Filiz Polat, hafta kapsamında Sağlık Bakanlığı tarafından aktiviteler yapılacağını söyledi.

Kanserde erken teşhisin önemli olduğunu belirten Polat, "Farkındalık oluşturmak ve kadınları meme kanseri konusunda bilgilendirmek için KETEM ekiplerimizle, kadın derneklerimizle çalışacağız. Kadınlara ulaşmada derneklerimizin çok büyük katkısı olacak." dedi.

Kanser Hastaları Moral ve Motivasyon Derneği Başkanı Ayşe Esengin de teşhiste geç kalmanın birçok kötü sonuçlara sebep olacağına dikkati çekti.

Konuşmaların ardından KETEM'de görevli doktorlar, meme kanserinin belirtileri, kanserden korunmak için yapılması gerekenler, kanser taramaları ve KETEM faaliyetleri hakkında bilgi verdi.



Etkinliğe Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse'nin eşi Nagihan Köse, dernek üyeleri ve kadınlar katıldı.

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