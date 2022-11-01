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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yozgat Tanıtım Günleri değerlendirildi

AA

Yozgat Tanıtım Günleri değerlendirildi

YOZGAT (AA) - Ankara Millet Bahçesi'nde 27-30 Ekim tarihleri arasında düzenlenen Yozgat Tanıtım Günleri'nin değerlendirme toplantısı Vali Ziya Polat başkanlığında yapıldı.

Valilikte yapılan toplantıda konuşan Polat, Yozgat'ın değerlerini Ankara'da vatandaşlarla buluşturduklarını söyledi.

Gelecek yıllarda yapılacak tanıtım günlerini daha güzel gerçekleştirmek için görüş alışverişinde bulunmak istediklerini ifade eden Polat, "Yüz binlerce insanımızın buluştuğu bir tanıtım toplantısında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Eksikler var mıdır? Vardır tabii ki seneye o eksikleri gidermek için çaba sarf edeceğiz." dedi.

Polat, Ankara'da vatandaşların Yozgat ürünlerine verdiği değeri görmenin mutluluğunu yaşardıklarını vurgulayarak, "Siparişler alındığını memnuniyetle gördük. Yerel gastronomi ürünlerimizi de vatandaşlarımızla buluşturduk. Tarihi, doğal güzelliklerimizi, yemek kültürümüzü kentte tanıtmamız, burada yedirmemiz, Yozgat'ı gezdirmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Belediye Başkanı Celal Köse de Yozgat Tanıtım Günleri'nin 10 yıl aradan sonra yapıldığını anımsattı.

Yozgat dışında en çok Yozgatlının Ankara'da yaşadığını aktaran Köse, "Yozgat'ta doğmuş, Ankara'ya göç etmiş veya Ankara'da doğmuş Yozgat'ı tanıyan bilen insanlar tanıtım günlerine katıldı. Onlar için Yozgat'ı tekrar hatırlama günü oldu. Ankara'da yaşayanlar şehrimizi tanıma fırsatı buldu. İnşallah gelecek yıllarda daha geniş katılımlı, daha iyisini yaparak Yozgat'ı daha güzel tanıtacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ da tanıtım günlerinin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Yozgatlı Dernekler Federasyonu Başkanı Ahmet Koç ise şunları kaydetti:

"Ankara Millet Bahçesi'nde 27-30 Ekim'de yapmış olduğumuz tanıtım günlerinde Yozgat'tan gurbete giden insanlarımız, bürokratlarımız, siyasilerimiz orada sanki Yozgat'ı yaşadılar. Doğdukları köyü yaşadılar. Onlarla hemhal oldular. İnsanlarımıza dokundular. Onlarla tanıştılar, kaynaştılar. İnşallah bundan sonraki yıllarda da yine aynı şekilde bu tanıtım günlerine katkı sağlanarak tüm Yozgat'ımızı Ankara'da temsil edeceğimizi umuyorum."

Toplantıya, kurum müdürleri, dernek ve oda temsilcileri katıldı.

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