Yerköy'de kanser taraması yapılıyor

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YOZGAT (AA) - Yerköy İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri gezici sağlık hizmeti aracıyla köylerde kanser taraması yapıyor.

İlçe Sağlık Müdürü Dr. Candaş Tan, AA muhabirine, ilçe merkezi ve köylerde kanser taraması yaptıklarını ve vatandaşlara bilgilendirici broşür dağıtıklarını söyledi.

Kanserde erken teşhisin çok önemli olduğunu vurgulayan Tan, "Özellikle rahim ağzı kanseri, dünya genelinde kadınları en çok etkiliyor. Bu, etkili tarama yöntemleri, erken tanı ve tedaviyle ölüm oranları azaltılabilen kanser türlerinden biridir." dedi.

Tan, tarama standartları doğrultusunda 30-65 yaş aralığındaki kadınlara her 5 yılda bir test uygulandığını anlatarak, "Sağlık ekiplerimiz ilçe merkezinde ve köylerimizde gezici sağlık hizmet aracıyla rahim ağzı kanseri için tarama yapılmaktadır. 30-65 yaş aralığı kadınlarımızı hem gezici sağlık hizmet aracımıza hem Aile Sağlığı Merkezlerine kanser taraması yaptırmaya davet ediyorum. Kanserden korkma, geç kalmaktan kork." diye konuştu.

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