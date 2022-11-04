Yozgat'ta köpek hırsızları yakalandı

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YOZGAT (AA) - Yozgat'ın Yerköy ilçesinde 3 köpek çalan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Yerköy 100. Yıl Mahallesi'nde arıcılık yapan Hacı B, bahçesinde beslediği Kangal cinsi 3 köpeğinin çalındığını fark edip İlçe Emniyet Müdürlüğüne ihbarda bulundu.

Yaptıkları çalışmada köpekleri, S.S, E.A. ve A.D'nin çaldığını tespit eden emniyet ekipleri, yaptıkları operasyonda şüphelileri gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çalınan köpekler, sahibine teslim edildi.

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