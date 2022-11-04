Türk Kızılay Sorgun Şubesi’nden "Kızılay Haftası" kutlaması

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YOZGAT (AA) - Türk Kızılay Sorgun Şubesi, yönetim kurulu üyeleri ve gönüllüler Kızılay Haftası kutlamaları kapsamında köy okullarını ziyaret etti.

Türk Kızılay Sorgun Şube Başkanı Mevlüt Değerli, AA muhabirine, etkinlikler çerçevesinde 7 okulu ziyaret ettiklerini söyledi.

Ziyaretlerde öğrencilere Türk Kızılay'ın çalışmalarını anlattıklarını ifade eden Değerli, "Okullarımızda ihtiyaç sahibi öğrencilere giyecek ve kırtasiye yardımında bulunuyoruz. Kek ve meyve suyu ikram ediyoruz. Öğretmen arkadaşlarımıza ve velilerimize Kızılay rozeti takıyoruz." dedi.



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