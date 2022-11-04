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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yozgat Şehir Hastanesi "mesai dışı poliklinik" uygulaması başlattı

AA

Yozgat Şehir Hastanesi "mesai dışı poliklinik" uygulaması başlattı

YOZGAT (AA) - Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi uzman Dr. Mustafa Kozan, hastanede randevu alma sıkıntısı yaşanan polikliniklerde haftada bir gün "mesai dışı poliklinik" hizmeti başlattıklarını söyledi.

Kozan, AA muhabirine, KBB ve göz poliklinikleri başta olmak üzere Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nde (MHRS) randevusu dolu olan polikliniklerde çarşamba günleri 17.00 -19.00 saatleri arasında hizmet verileceğini belirtti.

İlk etapta uygulamanın 10 poliklinikte haftada bir gün yapılacağını aktaran Kozan, "Bu sayede gündüz kliniklerimizde yoğunluktan dolayı randevu bulamayan vatandaşlarımız mesai dışında hastanemize müracaat ederek muayene olabilecek, ilaçlarını yazdırabilecek ve kontrollerini yaptırabilecek. Hekimlerimiz gerekli gördüğü takdirde kan, idrar tahlillerini ve görüntüleme tetkiklerini yaptırabilecek." dedi.

Kozan, uygulamanın hayata geçmesiyle hastaların mağduriyetinin giderileceğini ifade ederek, "Şimdilik çarşamba günleri 17.00-19.00 saatleri arasında hizmet vereceğiz, ilerleyen zamanlarda inşallah hem hekim sayımız hem de hizmet vereceğimiz günleri artıracağız. Hastalarımızın muayene olabilmeleri için 182'yi arayıp MHRS üzerinden, www.mhrs.gov.tr internet adresinden veya hastaneye bizzat gelerek sıra almaları gerekmektedir. Bu konuda fedakarlık ve özveri gösteren hekimlerimize ve personelimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Doktor randevusuna gelmeyen hastalara da uyarıda bulunan Kozan, "Bazı hastalarımız polikliniklerden randevu alıyor ama herhangi bir sebepten dolayı gelmiyor. Randevusunu iptal etmediği için asıl ihtiyacı olan hasta randevu alamıyor. Bir başka hastayı mağdur etmemek için doktora gelmeyecek hastalarımızın randevusunu MHRS üzerinden iptal etmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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