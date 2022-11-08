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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MHP Yozgat İl Başkanı Tekin Irgatoğlu'nun acı günü

AA

MHP Yozgat İl Başkanı Tekin Irgatoğlu'nun acı günü

YOZGAT (AA) - MHP Yozgat İl Başkanı Tekin Irgatoğlu'nun vefat eden babası İhsan Irgatoğlu'nun cenazesi toprağa verildi.

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 67 yaşında hayatını kaybeden Irgatoğlu için ikindi vakti Çapanoğlu Büyük Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze namazının ardından Irgatoğlu'nun naaşı, Sarıtopraklık mezarlığına defnedildi.

Törene, Irgatoğlu'nun yakınları, Yozgat Valisi Ziya Polat, MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, Belediye Başkanı Celal Köse, Cumhuriyet Başsavcısı Recep Sevgili, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, siyasi partilerin il başkanları, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

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