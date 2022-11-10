Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

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YOZGAT (AA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 84. yılında Yozgat'ın Sorgun ilçesinde düzenlenen törenle anıldı.

Hükümet Konağı önünde Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başlayan törende, Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu.



İstiklal Marşı'nın okumasından sonra tören, İlyas Arslan Sinema ve Tiyatro Salonu'nda devam etti.

Programda, Atatürk'ün hayatı ve son günlerini anlatan video gösterildi, öğrenciler şiir okudu, Atatürk'ün sevdiği türküler söylendi.

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