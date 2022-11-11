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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yozgat'ta gençler için "İş fikirleri yarışması" düzenleniyor

AA

Yozgat'ta gençler için "İş fikirleri yarışması" düzenleniyor

YOZGAT (AA) - Genç istihdamını artırmak ve gençlerin fikirlerini yatırıma dönüştürmek amacıyla yapılan "İş fikirleri yarışması" protokolü, Yozgat Valiliği, Yozgat Belediyesi, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı ve Bozok Üniversitesi arasında imzalandı.

Valilikte yapılan imza töreninde konuşan Vali Ziya Polat, ödüllü yarışmanın ulusal bazda olacağını yatırımların Yozgat'a yapılacağını söyledi.

Yarışmaya başvuruların bugün başladığını ifade eden Polat, "Başvurular internet ortamından alınacak, ocak ayında değerlendirmeler yapılacak. Şubat ayında da başvuru yapan gençlere projelerini geliştirmeleri için proje hazırlama eğitimleri verilecek." dedi.

Polat, yarışma sonunda birinci olan proje sahibine 40 bin, ikinciye 30 bin, üçüncüye 20 bin lira ödül verileceğini, yarışmaya 18-35 yaş gençlerin katılacağını belirtti.

Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ da projenin hayırlı olması dileğinde bulundu.

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci ise 2022 ve 2023 yıllarında kalkınma ajanslarının çalışma temasının "Genç İstihdamı" olduğunu belirterek, "Bu yarışma sonucunda sunulan iş fikirleri arasından en başarılı olanları bağımsız jüri tarafından seçilerek, bir prototipe dönüştürülmesi için malzeme ve hizmet alımları kalemlerinde finans desteği sağlanacaktır. Ayrıca başarılı bulunan girişimci adaylarına İŞGEM veya Bozok Teknopark’ta firmalarını kurmak ve girişimlerini başlatmak istemeleri halinde gerekli destekler sunulacaktır." diye konuştu.

Konuşmaların ardından iş fikirleri yarışmasının protokol imzalandı.

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