Yerköy ve Sorgun'da Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidanlar toprakla buluşturuldu

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YOZGAT (AA) - Yozgat'ın Yerköy ve Sorgun ilçelerinde 11 Kasım "Milli Ağaçlandırma Günü" kapsamında düzenlenen etkinliklerde fidanlar toprakla buluşturuldu.

Yerköy 100. Yıl Mahallesi'nde düzenlenen etkinliğe Kaymakam Muharrem Coşkun, Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, daire müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Yerköy Belediye Başkanı Yılmaz, ilk etapta 200, devamında da 30 bin fidanın toprakla buluşturulacağını söyledi.

Sorgun ilçesinde de Yeni Çeltek Maden Sahası Dönüşüm Proje Alanına 3 bin 800 fidan dikildi.

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, etkinlikte, fidanların ormana dönüşmesi temennisinde bulunarak, katılımcılara teşekkür etti.

Ekinci, 1000 kara çam, 1000 badem, 600 alıç, 500 dağ kirazı, 500 dağ armudu ve 200 ceviz fidanının toprakla buluşturulduğunu belirtti.

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