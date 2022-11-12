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Bakan Kirişci, Yozgat'ta "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programında konuştu: (2)

AA

Bakan Kirişci, Yozgat'ta "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programında konuştu: (2)

YOZGAT (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Şu an isteyenin istediği üretim alanında, istediğini ürettiği bir uygulamaya son vereceğiz. Mutlaka izin alma şartını getireceğiz." dedi.

Kirişci, Yozgat Belediyesi Kültür Merkezi'nde AK Parti İl Başkanlığınca düzenlenen "Türkiye Yüzyılı Başlıyor, 2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programına katıldı.

Programda bir gazetecinin, "Türkiye Yüzyılı vizyonunda tarım ve ormancılığın yeri nedir?" sorusuna Kirişci, iktidar olarak verdikleri hizmetlere yenilerini eklemek adına bazı adımlar attıklarını, bu kapsamda çiftçilerin e-Devlet üzerinden Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesi almalarını sağladıklarını söyledi. Bugün itibarıyla 700 binin üzerinde ÇKS'den belge alan vatandaşın olduğunu aktaran Kirişci, bu uygulamayla hem zaman hem de bir belge için 100 liralık harcamadan kar sağlandığını vurguladı.

- "İsteyenin istediğini ürettiği uygulamaya son vereceğiz"

Kirişci, Türkiye Yüzyılı'nda tarımdaki temel vizyonun dijitalleşme olacağını ve üretimin başı çekeceğini ifade etti.

Üretimi mutlaka planlı yapacaklarını aktaran Kirişci, şunları kaydetti:

"Şu an isteyenin istediği üretim alanında, istediğini ürettiği bir uygulamaya son vereceğiz. Mutlaka izin alma şartını getireceğiz. Bu izin almayla beraber Türkiye'nin arz açığı, özellikle stratejik ürünler başta olmak üzere hangi alanlarda ise hangi ürünlerde arz açığı varsa o ürünlere üreticimizin yoğunlaşmasını sağlayacağız. Kent tarımı, mesela Yozgat'ımız özellikle jeotermal potansiyeli itibarıyla buna öncü olabilecek şehirlerimizden biri, bundan dolayı da bir şehrin kendi ihtiyaçlarının bu şehrin altyapısı ve üstyapısı kullanılarak yapılmasını sağlayacağız. Yani seralar kuracağız, raf ömrü kısa olan ürünlerin bu seralarda üretilmesi sayesinde hem lojistik maliyetlerden kurtulmuş olacağız hem ürünlerimizi daha taze olarak tüketeceğiz. Çok daha önemlisi sürekli nüfus kaybetmiş ve bu nüfusunu başka illere aktarmış Yozgat'ımız bu nüfus hareketinden tersi yönde, bu kez yeniden Yozgat'a dönüşün yollarını açmış ve kırsalda özellikle istihdamı arttırmış olacağız."

Türkiye'de TEKNOFEST kuşağının inovatif çalışmalar yaptığını belirten Kirişci, gençlerin bu başarısını tarım ve orman sektöründe de göstermesi gerektiğini dile getirdi.

Türkiye'nin, Avrupa'nın en genç nüfusuna sahip ülkesi olduğuna değinen Kirişci, "Ortanca yaşımız 33,1 ama biz bunu dikkate alarak özellikle tarım ve orman gençlik konseyini inşallah kurmuş olacağız. Şimdi bu da bizim bu yeni yüzyıl vizyonumuzda çok çok önemli." dedi.

- "Ülke masaları oluşturduk"

Türk milletinin, gittiği ülkeyi hiçbir zaman sömürmediğini vurgulayan Kirişci, şöyle devam etti:

"Oraya medeniyet götürmüş, oraya refahı taşımış, oradaki insanların huzurunu ve asayişini tahkim etmiş bir milletiz. Dolayısıyla biz ihtiyacımız olan bazı ürünleri potansiyeli olduğu halde üretme kabiliyeti ve bilgi birikimi bulunmayan ülkelere kendi üreticilerimizi götürerek oralarda üretim yaptıracağız. Kendi ihtiyaçlarımızı tek bir veya birkaç merkezden tedarik etme yerine bütün dünyaya yaymış olacağız. Bundan dolayı da biz şu anda ülke masaları oluşturduk. İşte sıklıkla dile getirildiği gibi Sudan, Cezayir, Kazakistan, Nijer, Venezuela, Pakistan, Demokratik Kongo var. Bunların sayısı her geçen gün artıyor. Temel muradımız tekrar söylüyorum, hem o ülkelere üretimi öğretmek hem o üretilenden kendi ihtiyaçlarımızın bir kısmını karşılamak."

- 133 milyar metreküp su rezervi 180 milyar metreküpe çıktı

Kirişci, suyun önemine değinerek tasarruflu kullanılması gerektiğini anlattı. Su konusunda önemli yatırımlar yaptıklarını belirten Kirişci, "20 yıllık iktidarımız döneminde daha önce depolarda tuttuğumuz 133 milyar metreküp olan su rezervimizi 180 milyar metreküpe çıkarttık. Suyumuzu idareli kullanacağız, toprağımızı verimli kullanacağız. İnsanımızı yeniden kentlerden kırsala taşıyacağız. Kent tarımını yaygınlaştıracağız. Tarım sigortası uygulamasının kapsamını genişleteceğiz. Gençlerimizin ilgisini ve alakasını tarıma ve ormancılığa yeniden yönlendireceğiz." dedi.

Bakan Kirişci, programın ardından Et ve Süt Kurumu Yozgat Et ve Süt Kombinasyonu Müdürlüklerini gezerek yetkililerden bilgi aldı, daha sonra Yozgat Valisi Ziya Polat'ı ziyaret etti.

(Bitti)

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