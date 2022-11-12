Yozgat TSO'da meslek komitesi ve meclis üyeliği seçimi yapıldı

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YOZGAT (AA) - Yozgat Ticaret ve Sanayi Odasının (TSO) meslek komitesi ve meclis üyeliği seçimi gerçekleştirildi.

Yozgat Belediyesi Büyük Sinema Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki seçimde 10 meslek komitesi ve 25 meclis üyesi belirlendi.

Seçimlere beyaz liste ile giren Yozgat TSO Başkanı Sinan Çelik, 2 meslek komitesi ve 5 meclis üyesi kazanırken, mavi liste ile giren Taylan Alakoç, 8 meslek komitesi ve 20 meclis üyesi kazandı.

Çarşamba günü toplanacak meclis üyeleri, Yozgat TSO Yönetim Kurulunu belirleyecek.



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