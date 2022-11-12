Bakan Kirişci, Yozgat'ta gençlerle bir araya geldi:

YOZGAT (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Bundan 20 sene önce bizim savunma sanayisinde kullandığımız araç gereç, silah, mühimmat, bunun sadece yüzde 20'sini yerli ve milli olarak üretiyorduk. Bugün yüzde 20'den yüzde 80'e çıktı." dedi.

Bakan Kirişci, Yozgat Belediyesi Gençlik Merkezi'nde düzenlenen "Gençlik Buluşması" programına katıldı.

Gençlerle buluşmaları önemsediklerini vurgulayan Kirişci, Türkiye'de orta yaş ortalamasının 33,1 olduğunu söyledi.

Türkiye'nin geçmişte Alevi, Sünni, Kürt ve Türk mevzuları nedeniyle enerjisini boşa harcandığını belirten Kirişci, muhtıra gibi olaylarla da milletin tercihlerine tahammül gösterilmediğini dile getirdi.

Ülkenin başından birçok kötü olayın geçtiğine değinen Kirişci, "FETÖ denilen bir bela çıktı ortaya. Bu kez FETÖ'yü bir maşa olarak kullandılar. Onun üzerinden bu toplumun muhafazakarlığa, İslam'a, birtakım inanç değerlerimize adeta düşman olmasını sağlamak adına bu adımı attılar." dedi.

- "15 Temmuz sonrası TEKNOFEST kuşağını konuşuyoruz"



Türkiye'nin kendi savaş uçaklarıyla milletin Meclisinin bombalandığını aktaran Kirişci, aziz milletin direnişiyle darbenin önlendiğini söyledi.



Bakan Kirişci, 15 Temmuz şehitlerine rahmet dileyerek, şu ifadeleri kullandı:



"2016'dan sonra artık bu arınma, bu temizlik başladıktan sonra enerjimizi boşa harcayacağımız bir alan kalmadığı için bir anda bir TEKNOFEST kuşağı doğdu. TEKNOFEST etkinlikleri 5 yıldan beri aralıksız devam ediyor. Sonra bir fark ettik ki sizin gibi genç kardeşlerimizin her birinin birer projesi var ve bu projelerini hayata geçirmek istiyorlar ama 2016, 15 Temmuz öncesi bunlara pranga vurulmuş. Bunlardan lüzumlu, gerekli olanlar birilerine transfer edilmiş. Ülkenin yararına hiçbir şeyin kapağı açılmamış. Çok şükür artık 15 Temmuz sonrası TEKNOFEST kuşağını konuşuyoruz."

Kirişci, Türkiye'nin şu anda en huzurlu, insanları en az tedirgin eden hadiselerin yaşandığı ülke olduğunu belirtti.

- "Ukrayna, Bayraktar sayesinde mücadele ediyor"

Ukrayna Tarım Bakanı ile "tahıl koridoru" konusunda bir görüşme gerçekleştirdiğini anlatan Kirişci, şöyle devam etti:

"Dedim ki 'Şu anda neredesiniz?' Cevabı şu, 'Şu anda sığınaktan konuşuyorum Sayın Bakan.' dedi. Bir ülkenin tarım bakanı bana sığınaktan konuştuğunu söylüyor. 'Dışarıda durum nasıl?' dedim, 'Bayraktarlar sayesinde dışarıda mücadelemiz devam ediyor.' dedi. Bayraktar ne, bileniniz var mı? SİHA'larımız değil mi abi? Biz yıllarca bu Batılıların kapı kulu olmuştuk. Bunlar ne verirse biz onunla yetinmek durumundaydık. İstedikleri zaman vermeyi keserler, istedikleri zaman onların yazılımlarının güncellenmesi gerekir, güncellemeyi yapmazlar, istedikleri zaman yedek parça göndermezlerdi. 2002 yılında, bundan 20 sene önce bizim savunma sanayisinde kullandığımız araç gereç, silah, mühimmat, bunun sadece yüzde 20'sini yerli ve milli olarak üretiyorduk. Bugün yüzde 20'den yüzde 80'e çıktı."

Savaş uçaklarıyla da ilgili çalışmaların devam ettiğine değinen Kirişci, bu teknolojinin TEKNOFEST kuşağının alın teri dökmesiyle başarıldığını ifade etti.

- "Oy namustur, bu oy hatır gönül için verilmez"

Konuşmasında 6'lı masayı eleştiren Kirişci, şunları kaydetti:

"Gençler, bu ülke bu istikrarını sürdürmeli mi yoksa o masanın etrafında oturuyormuş gibi görünüp de bir yamalı bohçadan başka bir şey olmayanların o ham hayallerine mi insanlarımız kanıp bunlara oy kullanmalı? İlk defa oy kullanacak olan kardeşlerim, bu oy namustur, bu oy hatır gönül için verilmez. Siz bu söylediklerimin hilafına, 'Ya şurada abartıyorsunuz, burada köpürtüyorsunuz, şu söylediğiniz rasyonel değildir.' diyeceğiniz bir şey varsa ben buradayken bunu duymak isterim. Tüm dünyanın kabul ettiği bir şey, esir takası gerekiyor, Sayın Cumhurbaşkanımız devrede. Koridor açılacak, Cumhurbaşkanımız devrede. Askıya alıyor Putin, Cumhurbaşkanımız devrede. 'Trakya'yı doğal gazın dağıtım üssü yapacağız.' diyor. Kim diyor bunu? Putin diyor. Diyor ki 'Doğal gazı sizden alsınlar, gelsinler bunlar sizin önünüzde diz çöksünler.' diyor. 'Fakir ülkelere ben bedava buğday vereceğim, siz de bu buğdayları alın, o ülkelere salimen ulaştırın.' diyor."

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