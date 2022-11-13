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Sorgun'da köy yolunun genişletme ve asfalt çalışması tamamlandı

AA

Sorgun'da köy yolunun genişletme ve asfalt çalışması tamamlandı

YOZGAT (AA) - Sorgun ilçesine bağlı Karalık köyünde yol genişletme ve asfaltlama çalışması bitirildi.

İlçe Özel İdare Müdürü Metin Kayhan, AA muhabirine, özellikle kış mevsiminde Karalık köyü yolunda sıkıntı yaşandığını söyledi.

Yüksek rakımlı köyde kar yağışının fazla olduğunu ifade eden Kayhan, "Yolun dar olması nedeniyle kışın çabuk kapanıyor ve ulaşım aksıyordu. Sorunu ortadan kaldırmak için yolu 3 metre genişleterek 9 metreye çıkardık. 7,5 kilometre yolu asfalt kaplama yaptık. Bundan sonra karla mücadelemiz daha kolay olacak, vatandaşımız daha rahat ulaşım sağlayacak.” dedi.

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