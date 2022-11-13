Sorgun'da köy yolunun genişletme ve asfalt çalışması tamamlandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

YOZGAT (AA) - Sorgun ilçesine bağlı Karalık köyünde yol genişletme ve asfaltlama çalışması bitirildi.

İlçe Özel İdare Müdürü Metin Kayhan, AA muhabirine, özellikle kış mevsiminde Karalık köyü yolunda sıkıntı yaşandığını söyledi.

Yüksek rakımlı köyde kar yağışının fazla olduğunu ifade eden Kayhan, "Yolun dar olması nedeniyle kışın çabuk kapanıyor ve ulaşım aksıyordu. Sorunu ortadan kaldırmak için yolu 3 metre genişleterek 9 metreye çıkardık. 7,5 kilometre yolu asfalt kaplama yaptık. Bundan sonra karla mücadelemiz daha kolay olacak, vatandaşımız daha rahat ulaşım sağlayacak.” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.