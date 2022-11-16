Bölgesel Kros Ligi 1. Kademe Yarışları Yozgat'ta yapıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

YOZGAT (AA) - Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Yozgat'ta düzenlenen Bölgesel Kros Ligi 1. Kademe Yarışları tamamlandı.

Kent merkezi Kirazlı mevkisinde düzenlenen yarışmaya, Aksaray, Erzincan, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Sivas, Tokat ve Yozgat'tan 14, 16 ve 18 yaş altı 194 kadın ve erkek sporcu katıldı.

Yarışmada, 14 yaş altı erkeklerde Nevşehir il karmasında Yağız Pala, kadınlarda Balışeyh Kaymakamlığı ilçe karmasından Elif Narin, 16 yaş altı erkeklerde Kırıkkale il karmasından Mohammad Farhad Ozbek, kadınlarda Tokat il karmasından Sudenaz Polat, 18 yaş altı erkeklerde Sivas il karmasından Muhammet Mustafa Arslan, kadınlarda Sivas il karmasından Dilan Yılmaz birinci oldu.

Yarışmada dereceye giren sporcuların kupa ve madalyalarını Yozgat Valisi Ziya Polat verdi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.