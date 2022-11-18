Yozgat Belediyesi Bozokspor şampiyonluk hedefliyor

YOZGAT (AA) - Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. Grup'ta mücadele Yozgat Belediyesi Bozokspor Teknik Direktörü Adnan Avcu, hedeflerinin takımı üst lige taşımak olduğunu söyledi.

Kulüp binasında gazetecilerle bir araya gelen Avcu, takım olarak eleştiriye her zaman açık oldukların belirtti.



Şehri temsil ettiklerini ve çok önemli bir misyonların olduğunu dile getiren Avcu, "Hata yapmamak için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Ligde son hafta maçlarında 5’te 5 yapmakla her şeyi bitirmedik, daha yeni başlıyoruz. Biz şehrimizi teslim etmek adına elimizden gelen bütün çabayı gösteriyoruz." dedi.

Avcu, göreve geldiklerinde kısa, orta ve uzun süreli hedefler koyduklarını ifade ederek, "Şimdi orta sürede hedefimize geldik. Yani artık zirvede kalmak. Yukarıdaki diğer takımlara Yozgat Bozokspor geliyor mesajı verdik. Artık hedefimiz en tepede olmak. Sürdürülebilir bir başarıyı yakalamak için şampiyon olmak için elimizden gelen ne varsa her şeyimizi ortaya koyacağız." diye konuştu.

Taraftara şampiyonluk yolunda büyük görevler düştüğünü aktaran Avcu, "Çok güzel bir taraftar grubumuz var. Şampiyonluk yolunda takımlarına destek olsunlar." ifadesini kullandı.





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