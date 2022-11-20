Yozgat'ta 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

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YOZGAT (AA) - Yozgat'ta TOKİ konutlarından kombi çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sarıhacılı Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Mutafoğlu 2. Etap TOKİ konutlarından 7 kombinin çalındığı ihbarı üzerine olayı gerçekleştirdikleri öne sürülen H.B, M.İ, N.Ş. ve İ.K'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliye sevk edilen şüphelilerden N.Ş, M.İ. ve H.B. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, İ.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



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