Yozgat'ta 40 çeşit yerli buğday tohumuyla deneme ekimi yapıldı

YOZGAT (AA) - Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürü Tanju Özkaya, yerli buğday tohumlarını tanıtmak ve yaygınlaştırmak amacıyla 18 köyde 40 çeşit tohumla deneme ekimi yapıldığını bildirdi.

Özkaya, yazılı açıklamasında, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 2020 üretim sezonundan beri "Yerli ve milli tohumlarımızın ulaşmadığı çiftçi kalmasın" sloganıyla yerli tohumları yaygınlaştırmaya çalıştığını belirtti.

Yerli tohumlardan 2022 yılında 55 deneme ekimi yapıldığını aktaran Özkaya, şunları kaydetti:

"Bu yıl Bakanlığımız araştırma kuruluşları ve Türkiye Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliğine (TSÜAB) üye özel tohum firmaları tarafından geliştirilerek tescil ettirilen 40 buğday çeşidi, 7 ilçemize bağlı 18 köydeki 25 önder çiftçimize ektirildi. Çiftçilerimize, kendi şartlarına en uygun olan yerli ve milli tohumlarımızı ekmelerini ve yerli tohumlarla üretin yapmalarını tavsiye ediyoruz. Çeşitler ve yetişme şartlar hakkında bilgi almak isteyen çiftçilerimiz il ve ilçe müdürlümüze başvurabilir."

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